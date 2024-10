Confira a programação completa de novembro nos teatros de SP

TEATRO PAULO EIRÓ

Mary Stuart

Teatro adulto

01 a 03/11

Sexta e sábado 21h e domingo 19h

100 minutos

+14 anos

Ingressos pagos: R$ 20 inteira e R$ 10 meia

Em uma montagem moderna, vibrante e acessível ao grande público, o espetáculo MARY STUART traz a versão contemporânea dos bastidores da rivalidade histórica entre a rainha da Escócia Mary Stuart e a rainha da Inglaterra Elizabeth I, protagonizada por Virginia Cavendish e Ana Cecília Costa (Ana Abbott é a atriz alternante), além de grandes nomes como Anderson Miller, Gustavo Machado e Joelson Medeiros. Um mergulho na vida dessas duas rainhas: onde a traição, a violência e a desonestidade são as armas políticas para se manter no poder.

Ficha técnica:

Adaptação: Robert Icke

Tradução: Ricardo Lísias

Direção: Nelson Baskerville

Elenco: Virginia Cavendish, Ana Cecília Costa/Ana Abbott, Letícia Calvosa, Adilson Azevedo, Anderson Müller, Gustavo Machado, Joelson Medeiros, Iuri Saraiva, Fernando Vitor/Giovani Tozi, Alef Barros e Julia Terron

Verme

Teatro adulto

07 a 24/11

Quinta a sábado 21h e domingo 19h

80 minutos

+16 anos

Grátis

Verme traz um relato auto ficcional documental escrito por Luiz Campos, que traz como forma de denúncia sua experiência de 7 anos no militarismo, presenciando, sofrendo agressões e traumas. “Verme” é uma ferida em aberto, um desabafo, um grito que precisa ser dito e ecoado.

Ficha técnica:

Direção: Nathalia Nigro

Texto: Luiz Campos

Elenco: Felipe Lima, Eluane Fagundes, Giovanna Marcomini e Luiz Campos

Empatia – Grupo Cirandeiro

Teatro infantojuvenil

08/11 a 01/12

Sextas 14h30 e sábado e domingo 16h

60 minutos

Livre

Não haverá espetáculo no dia 29/11

Ingressos pagos: R$20 inteira e R$ 10 meia

A proposta deste espetáculo, é levar o público – em especial as crianças e também os adultos – a um verdadeiro mergulho na aula cujo tema é “Empatia” e que perpassa pelas temáticas de respeito, igualdade, transtorno do espectro autista, educação, profissões, meio ambiente e cuidado com os animais.

Ficha técnica:

Autoria, texto, direção musical e composição – Nando Garcia Torres

Atores: Wagner Maciel, Vivi Zanelli, Fane Mariane e Renata Cristinaz

Memórias Póstumas de Brás Cubas – Circuito Municipal de Cultura

Teatro adulto

13/11

Quarta 21h

85 minutos

+14 anos

Grátis

O musical cômico-fantástico destaca a trajetória do anti-herói Brás Cubas, símbolo do homem burguês, sem escrúpulos e sem ética, que nos revela a continuidade de um comportamento oportunista que persiste no Brasil desde o século XIX. Foi adaptado da obra magistral de Machado de Assis pela diretora Regina Galdino e interpretado pelo ator Marcos Damigo, que foi indicado aos prêmios APCA e Aplauso Brasil por este trabalho. Em um solo vibrante, Marcos Damigo vive um Brás Cubas bem-humorado, irreverente, egoísta e amoral. Com uma narrativa não linear e fiel à obra original, o personagem dialoga com a plateia, canta, dança, discorre sobre seus envolvimentos amorosos e episódios de sua vida enquanto passeia pelas agruras da sociedade de seu tempo.

Ficha técnica

Elenco: Marcos Damigo.

Direção e Adaptação de Texto: Regina Galdino

Música Original: Mário Manga. Direção Musical, Arranjos e Trilha Sonora: Pedro Paulo Bogossian

Figurino: Fábio Namatame

Coreografia: Marcos Damigo

Consultoria de Movimento: Roberto Alencar

Iluminação e Cenografia: Regina Galdino

Execução Cenográfica: Luis Rossi

Fotos: Alex Silva Jr

Gabi e Rapha no Teatro – Circuito Municipal de Cultura

Música

19/11

Terça 21h

90 minutos

LIVRE

Grátis

Conheça a dupla que chamou atenção do cantor Leonardo e Luiz Carlos do Raça Negra. Gabi & Rapha são irmãs e apaixonadas desde sempre pela música sertaneja. Começaram cantando na igreja católica, se apresentando em quermesses e corais. Gabriela (1994) e Raphaela (1997) nasceram em Lupionópolis, no Paraná, mas a cidade de 4.500 habitantes ficou pequena para guardar o talento das jovens. Cantando profissionalmente desde 2010, primeiro se mudaram para Londrina, onde viveram por cinco anos, depois passaram pelo Rio e, há cinco anos, desembarcaram em Goiânia – o berço da música sertaneja.

Ficha técnica:

Músicos: Luiz Fernando Aparecido, Matheus Godinho Coelho, Lucas Godinho Coelho e Jhanerson Costa

Cisne Negro

Música

20/11

Quarta 19h

60 minutos

Livre

Grátis

O espetáculo conta com músicas constantes no álbum Cisne Negro, lançado pelo selo Belic Music e que traz obras inéditas e resultantes da parceria de Filó Machado e Aldir Blanc, dois mestres da música brasileira, com músicas compostas em ritmos plenos da musicalidade única do cancioneiro brasileiro. No palco, Filó (voz e violão) apresenta-se acompanhado por Felipe Machado (violão e voz) , e convidados.

Contos e Cantos – Circuito Municipal de cultura

Música

27/11

Quarta 21:00

60 minutos

Livre

Grátis

O projeto consiste em narrativas afro-diaspóricas desenhadas por contos e cantos de um pedaço de África real, na primeira pessoa de artistas imigrantes africanos radicados na cidade de São Paulo. A cultura da oralidade em diálogo com sonoridades populares e folclóricas africanas e a colaboração com a percussão de origem afrobrasileira.

Ficha técnica

Poeta: Ermi Panzo

Cantores: Jéssica Areias, Mabiala Nkombo e Leonardo Matumona

Cantor e percussinista: Otis Selimena

Violinista: Eric kalunji

Percussionista: Cauê Silva –

Um Tempo Chamado Yayá

Teatro adolescente/adulto

29, 30/11 e 01/12

Sexta e sábado 21h e domingo 19h

90 minutos

+14 anos

Grátis

Dona Yayá nasceu em 21 de janeiro de 1887 em uma família paulista aristocrática marcada por tragédias. Órfã desde os 13 anos, foi tutelada pelo Senador de São Paulo, Manuel Joaquim de Albuquerque Lins, e internada em um hospital psiquiátrico em 1919 devido a desequilíbrios emocionais. Posteriormente, recebeu tratamento em casa, onde viveu reclusa até sua morte em 1961. A obra destaca a importância de discutir a doença mental considerando o contexto cultural e social, ressaltando o papel das mulheres na necessidade da transformação de estigmas e desigualdades.

Ficha técnica:

Dramaturgia e Direção: Patrícia Teixeira

Elenco: Alana Carvalho, Gabriela Pietro, Gislaine Mendes, Janaína Reis, Lia Xavier, Sandra Crobelatti, Silvia Fuller e Wash Peinado.



TEATRO CACILDA BECKER

Alforrias de Papel

Teatro

01 a 09/11

Quarta, quinta, sexta e sábado 21h e domingo 19h

90 minutos

+14 anos

Ingressos pagos: R$ 20 inteira e R$ 10

Alforrias de Papel mergulha nos dilemas e nas contradições de uma sociedade marcada pela escravidão e pela luta pela liberdade. A peça, centrada nas relações de poder, lealdade e traição, revela os conflitos internos de João Romão, um imigrante português que busca ascender socialmente, e Bertoleza, uma mulher negra que, apesar de alforriada, continua presa a um sistema opressor. À medida que João Romão se envolve em um jogo de manipulações para garantir seu sucesso, ele se vê dividido entre seu pragmatismo cruel e as remanescentes fagulhas de moralidade. Bertoleza, por outro lado, luta contra as correntes invisíveis que ainda a mantêm subjugada, mesmo após conquistar sua alforria. Com diálogos intensos e uma narrativa que desafia o público a refletir sobre as cicatrizes deixadas pela escravidão, “Alforrias de Papel” explora a busca por liberdade e dignidade em um mundo onde as alforrias muitas vezes são apenas ilusões de papel.

Ficha técnica:

Dramaturgia e Direção: Márcio Boaro

Elenco: André Capuano, Manuel Boucinhas, Maria Dressler, Mônica Raphael e Nica

PaTunTs

Circo

02 a 24/11

Sábado e domingo 16h

40 minutos

Livre

Grátis

{PaTunTs é um espetáculo circense que conta com técnicas de malabarismo, comicidade física, acrobacias e dança em composição com a música construída pelos integrantes através de um improviso cênico. Uma criação circense plural onde as habilidades do elenco são colocadas em cena em mesma ordem de prioridade, trazendo assim protagonismo para os 3 integrantes.

Ficha técnica:

Direção: Tássio Folli

Elenco: Ju Lazzari, Luka Ianchity e Denão Bass

Coreografia: Verônica Garcia

Série de Concertos Temáticos

Música

10/11

Domingo 11h

90 minutos

Livre

Grátis

A Orquestra Filarmônica Sinos Azuis apresenta um concerto em formato

reduzido com o formato de camerata, contendo muita bravura e uma agradabilíssima sonoridade. O público pode esperar grandes surpresas do corajoso repertório que será apresentado: Sinfonia n° 8 (Inacabada) de Franz Schubert.

Ficha técnica:

Músicos: Letícia Venâncio, Andre dos Santos, Samuel Magalhães, Lucas Dantas, Adriana Rebouças, Luciano Nestares Marques, Lucas Fraga, Daniel Magano, Renan Lemos, Tiago Cruvinel, Thiago Costa, Samella Lepore, Eloísa Pico, Marina Kahowec, Renata Cavalheiro, Viviane, Antonio de Oliveira, Jakub Gejer, Stephanie Romano, Leonardo Molan Bispo, Karla Dias, Anderson Vitorino, Thiago Sanches, André Abachioni, Silvana Razzante, Léia Rodrigues, Vívian Navarro e Renan Maia.

Chorinho – Circuito Municipal de Cultura

Teatro

13/11

Quarta 21h

60 minutos

+12 anos

Grátis

Um espetáculo que trata da vida urbana, em que a narrativa traz duas personagens: a tia e o morador de rua, completamente díspares, mas que sofrem do mesmo mal, a solidão. Com poesia e humor, a peça traz em sete momentos a construção inusitada de uma amizade, em que as personagens passam a compartilhar seus pensamentos, medos e solidão.

Ficha técnica:

Maria Aparecida de Lima – Atriz

Ronaldo Donizete Barbosa – Ator

Texto- Fauzi Arap

Direção- Marcos Loureiro

Cabeça Oca

Teatro

15 a 17/11

Sexta e sábado 21h e domingo 19h

60 minutos

+ 16 anos

Grátis

Uma metáfora às atitudes desprovidas de razão. É um espetáculo híbrido, rico em plasticidade que, por meio de poéticas visuais, transita entre o real e o imaginário em cenas criadas independentemente, mas que dialogando entre si numa estética influenciada pelo surrealismo e outras vanguardas do século XX, nas quais, algumas das maiores adversidades nas relações humanas, tais como a opressão, violência, intolerância, preconceito e alienação são tratados de forma onírica e lúdica.

Ficha técnica:

Roteiro: Cia. Talagadá

Direção: Valner Cintra

Elenco: Danilo Lopes , João Bozzi e Valner Cintra

Meeting Hype

Mês da Consciência Negra

Música

20/11

Quarta 17h

140 minutos

Livre

Grátis

O Metting Hype é um evento musical focado em trazer a mensagem através de gêneros musicais de originalidade negra e periférica, como rap, trap, afrobeat, R&B, jersey e funk

Ficha técnica:

Cantores: Juan pablo, Yago Oliveira, Guilherme aniceto, Mirian alvez, Marcos Gabriel, Aluado, Next, Leonardo Gorilla, Thyron TZ, Mc Vinni e MC Toti. DJ’s: Gui Aniceto, Jonathan DJ, MYSHITS, GC e Erik

Memorial do Futuro Recente

Teatro

21 a 24/11

Quinta, sexta e sábado 21h e domingo 19h

70 minutos

+16 anos

Grátis

No corredor das memórias esquecidas, uma criança cujos pais foram torturados, volta já adulto aos porões da ditadura. Seu corpo fora do tempo percorre o trajeto doloroso e obscuro, iluminado apenas pelos lampejos da voz inconformada que, apesar de tudo, insiste em se lembrar. Diante dos olhos fechados dos interlocutores, sua história familiar se confunde com um período sombrio da História do Brasil. Um memorial da existência marcada por abandono, perda, luto e pelos horrores de um regime de exceção.

Ficha técnica:

Direção: Nelson Baskerville

Dramaturgia: Diones Camargo

Atuação: Thiago Brianti

Memórias Póstumas de Brás Cubas – Circuito Municipal de Cultura

Teatro

27/11

Quarta 21h

60 minutos

+14 anos

Grátis

O musical cômico-fantástico destaca a trajetória do anti-herói Brás Cubas, símbolo do homem burguês, sem escrúpulos e sem ética, que nos revela a continuidade de um comportamento oportunista que persiste no Brasil desde o século XIX. Adaptado da obra magistral de Machado de Assis pela diretora Regina Galdino e interpretado pelo ator Marcos Damigo, que foi indicado aos prêmios APCA e Aplauso Brasil por este trabalho.

Ficha técnica:

Ator: Marcos Eduardo Motta Damigo

Madame Blavatsky – Amores Ocultos

Teatro

28/11

Quinta 21h

60 minutos

+12 anos

Grátis

Madame Blavatsky – Amores Ocultos brinca com os limites da ficção, investigando convenções da representação teatral e simulando, através do texto, uma incorporação mediúnica. Em cena, o espírito de Helena Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, exige retornar a um teatro utilizando-se do corpo de uma atriz, para colocar a sua controversa história em pratos limpos. Como toda história tem várias versões, Helena é interrompida por outros espíritos, que também querem dividir com o público as suas impressões.

Ficha técnica:

Elenco: Mel Lisboa

Texto: Cláudia Barral

Direção: Marcio Macena

Rock no Teatro – Pompéia, a Liverpool Brasileira

Música

29/11

Sexta 20h

150 minutos

Livre

Grátis

Mesmo que um pouco atrasados, celebrar os 114 anos da Fundação do Bairro de Vila Pompéia, com as duas bandas que surgiram nesse bairro. Não é para menos, que a Pompéia, desde dos anos 60, tem a alcunha de a Liverpool Brasileira.

Ficha técnica:

Músicos: Daniel Volgan, Varlei Pereira, Mauricio Lamussi, Vitor Schiffnaguel, Fábio Takeo, Geraldo Guimarães Júnior



TEATRO ARTHUR AZEVEDO

Rei Lear

Teatro

31/10 a 03/11

Quinta a sábado 20h30 e domingo 19h

120 minutos

+14 anos

Grátis

Lear, rei da Bretanha, decide dividir o reino entre as suas três filhas, Cordelia, Regan e Goneril. Porém, Cordelia se recusa a participar do ritual de passagem da coroa, e o rei, furioso, a condena ao exílio. O exílio de Cordelia põe em marcha a completa desagregação do reino. Sem coroa, traído pelas filhas e vendo seu reino à beira da guerra, Lear afunda em uma espiral de loucura.

Ficha técnica:

Direção: Ines Bushatsky

Elenco: Alexia Twister, Antonia Pethit, DaCota Monteiro, Ginger Moon, Lilith Prexeva, Maldita Hammer, Mercedez Vulcão, Thelores, Xaniqua Laquisha

Texto adaptado: João Mostazo

Monstros Marinhos

Teatro

01 a 24/11

Sexta e sábado 20h e domingo 18h

90 minutos

+14 anos

Local: Sala Multiuso

Ingressos pagos: R$ 30 inteira e R$ 20 meia

Uma menina narra a história da sua família a partir de memórias fantásticas: uma avó que diminui de tamanho, um pai invisível, uma mãe que recolhe garrafas com mensagens do mar, um irmão sempre trancado no quarto, amigas imaginárias, fantasmas e um escafandrista. Enquanto isso, um documentário sobre um submarino russo naufragado passa sem parar na televisão.

Ficha técnica:

Atores: Aline Ruiz Babadopulos, Ariel Rodrigues da Silva, Fernanda Teixeira Gama, Giovana Telles, Ingrid Marcela de Matos Taveira, Mateus Pigari Freitas, Renata Simões Soares, Alexandre Passos e Camila Favero

Awá -Tecendo fios de Ouro – Teatro infanto-juvenil

Teatro infantil

01/11 a 03/11

Sexta 14h30 e sábado e domingo 16h

60 minutos

Livre

Grátis

A história de Orisun e sua linhagem de mulheres negras da periferia, que com muita luta conseguiram manter o negócio familiar. Na arte de tecer ela tirou seu sustento e das três filhas. Herdou da mãe a sabedoria de saber fiar e do aprendizado de tecer, teceu fios e a vida. A família de Orisun era conhecida como poetisa dos tecidos, pessoas vinham de longe à procura da beleza e originalidade. Mas o que os diferenciava era a energia que emanava e que passavam aos que teciam e vestiam os tecidos. Orisun aprendeu a mágica ativação do axó e ensinou às filhas tudo que sabia, mas elas não ouviram seus ensinamentos e viviam brigando. Uma reviravolta na história, trouxe uma mensageira e um misterioso baú que mudou tudo para as irmãs Ehin Igi, Eka Ewe e Ododo. Elas foram desafiadas por causa de uma herança, e agora para recebê-la teriam que transformar simples objetos em ouro e em prosperidade para sua comunidade.

Ficha técnica:

Atrizes: Emily Meirelles, Jessica Oliveira, Lua Porto, Luana Gonçalves, Ellen Rio Branco, Giselda Perê e Thábata Wbalojá

Direção: Giselda Perê

Dramaturgia: Onisajé

Concerto Didático Matinal

Música

03/11

Domingo 11h

90 minutos

Livre

Ingressos pagos: R$ 20 Inteira e R$ 10 meia

Descubra os segredos por trás das melodias atemporais em um envolvente

Concerto Didático que desvendará a fascinante jornada musical de grandes compositores clássicos. Nesta experiência educativa, mergulharemos na vida e obra de Franz Peter Schubert, um dos maiores melodistas da história, cuja genialidade muitas vezes é ofuscada por sua música otimista. O evento começará explorando a trágica e breve vida de Schubert, Mozart, Vivaldi e outros mestres da música clássica. Prepare-se para uma jornada de aprendizado musical, onde a harmonia entre informações históricas e apresentações ao vivo proporcionará uma compreensão mais profunda e enriquecedora da música clássica.

Ficha técnica:

Maestro: João Carlos Pinheiro

Músicos: Diego de Sousa, João Pedro, Matheus, Mateus, Tiago Resende, Vinny Ferras, Elizeu, Rafael, Jonas, Adriana Rebouças, Joao Vinicius, Henry Samuel, Gilberto, Gabriel Lins, Henry Rabelo, Ezequiel Lacerda, Mateus Duarte, Janine, Gustavo Ueso, Willian Brandao, Camilo Silva, Gabriel Silva Duarte, Guilherme, Willian Brandao, Ari Ricardo, Antônio Oliveira, Renata e Adriano de Paula

Bonecos sem Fronteiras

Projeto idealizado pela Cia Caravan Maschera que leva ao interior do estado de SP e à bairros periféricos da cidade de São Paulo uma mostra de repertório com 5 espetáculos de bonecos e formas animadas para o público infantil, jovem e adulto. O projeto é o resultado de 15 anos de pesquisas e produções da cia atibaiense com renome internacional.

Vigiar e Punir

Bonecos sem Fronteiras

Teatro Adulto

08/11

Sexta 21h

75 minutos

Livre

Grátis

O espetáculo mostra a evolução dos conceitos de punição e vigilância dentro da sociedade contemporânea. Por meio de bonecos inspirados em quadros de Goya e Bosch e interpretação dos atores com linguagem de bufão, o texto de Michel Foucault é retomado de modo inédito: de forma onírica e poética. O público pode recriar os significados e os sentidos daquilo que vê e sente a partir de cenas abstratas e subjetivas, imagens sutis e momentos provocativos em torno do tema da loucura, da desobediência e da noção duvidosa de Normal. Ficha Técnica: Direção e Dramaturgia; Leonardo Garcia Gonçalves Elenco: Leonardo Garcia Gonçalves e Rafael Salgado

Vidas Secas

Bonecos sem Fronteiras

Teatro Adulto

09/11

Sábado 21h

65 minutos

Livre

Grátis

Não se pretende “ilustrar” a temática da obra de Graciliano Ramos “Vidas Secas”. O que se quer mais é o estabelecimento de um diálogo entre a interpretação subjetiva do público e os sentimentos e sensações do espetáculo. O texto é revisitado na forma de signos teatrais por meio de bonecos, máscaras e quase sem diálogos. Uma peça imagética que transforma continuamente os signos, os significados e os sentidos do contexto atual e histórico da seca, da angústia e da esperança do sertanejo que transcende os regionalismos geográficos e a temporalidade das épocas. FICHA TÉCNICA: Dramaturgia e Direção: Leonardo Garcia Gonçalves Elenco: Leonardo Garcia Gonçalves e Rafael Salgado

Tirignuito, Luisa e a morte

Bonecos sem Fronteiras

Teatro infanto-juvenil)

09/11

Sábado 16h

45 minutos

Livre

Grátis

Tiringuito é o empregado de uma casa. Apaixonado por Luisa, que também tem interesse por ele, nunca teve coragem de pedir sua mão em casamento ao tio dela, seu Patrão. Eis que no dia em que Tiringuito toma coragem, a Morte aparece em pessoa para leva- lo. Tiringuito tentará, de todos os modos, enganar a morte e criar coragem para se declarar para Luisa. Ficha técnica: Direção e Elenco: Leonardo Garcia Gonçalves Dramaturgia: Leonardo Garcia Gonçalves e Giorgia Goldoni

Hoje Godot Não Vem

Bonecos sem Fronteiras

Teatro infanto-juvenil

10/11

Domingo 16h

65 minutos

LIvre

Grátis

No deserto, acompanhados de nada, senão uma árvore solitária, encontram-se duas crianças que devem esperar por Godot. Quem é Godot? O que é Godot? Por que esperam por ele? Respostas e noção do tempo não existem, porém imagens poéticas, bonecos inspirados em quadros de René Magritte e projeções em Stop-motion sugerem novas respostas e intuições sobre questões profundas da vida e do ato de tornar-se adulto. Na estática do tempo que se repete sempre, eles passam os dias tentando preencher o silêncio da espera com perguntas delicadas e criando hipóteses de tom lírico e fantasioso para perguntas sem respostas, que fazem refletir crianças e adultos. A espera só cessa momentaneamente com a chegada inusitada de dois adultos que quebram a monotonia da espera.

Ficha Técnica:

Direção e Dramaturgia; Leonardo Garcia Gonçalves

Elenco: Leonardo Garcia Gonçalves e Rafael Salgado

Monsanto Mon Amour

Bonecos sem Fronteiras

Teatro

10/11

Domingo 19h

50 minutos

Livre

Grátis

O espetáculo surpreende com uma dramaturgia lírica que permeia o teatro documental, momentos de encanto em diálogos inesperados e cenas de revelações intrigantes sobre as questões que permeiam o meio-ambiente, a ação humana egoísta e nossos fracassos como “indivíduos conscientes, mas impotentes”. Ao tratar dos aspectos nocivos da intoxicação silenciosa dos pesticidas da Monsanto/Bayer de modo risível e carregado de sugestões emotivas, imagéticas e sensíveis, que são próprias do teatro visual e do teatro de bonecos contemporâneo, o espetáculo coloca o espectador defronte a documentos e fontes autênticas sobre o tema da peça, como depoimentos, relatos, entrevistas, diários e registros de sessões de terapia.

Ficha técnica:

Coordenador da Mostra: Leonardo Garcia

Direção, Dramaturgia e Elenco; Leonardo Garcia Gonçalves

Madame Blavatsky – Amores Ocultos

Teatro

13/11

Quarta 21h

60 minutos

+12 anos

Grátis

Os limites da ficção, investigando convenções da representação teatral e simulando, através do texto, uma incorporação mediúnica. Em cena, o espírito de Helena Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, exige retornar a um teatro, utilizando-se do corpo de uma atriz, para colocar a sua controversa história em pratos limpos. Como toda história tem várias versões, Helena é interrompida por outros espíritos, que também querem dividir com o público as suas impressões.

Ficha técnica:

Elenco: Mel Lisboa

Texto: Cláudia Barral

Direção: Marcio Macena

Principiar

Dança

15 a 17/11

Sexta e sábado 21h e domingo 19h

60 minutos

Livre

Grátis

Um início, tudo novo, um começo, mistério. Sensações de descoberta na expectativa de sentir a vida. Sincronia. O movimento toca o pensamento. É preciso seguir em frente. Não é preciso ter medo. PRINCIPIAR trata da coragem de sermos os autores de nossas vidas.

Ficha técnica:

Coreografia: Edy Wilson de Rossi

Elenco: Alexssandro Pereira da Silva, Beatriz Goulart de Freitas Ribeiro, Bianca Mendes Pascon, Bruno Eduardo Stefani, Camila Trentini Soranz Lacerda, Clara Bonifácio da Silva, Clara Castelo Vieira, Gabriela dos Santos Leite, Guilherme Baldibia, Izabella de Oliveira Franco, Lucas Pereira Cardoso Tiburcio, Mariana Silva Morgado, Mauricio de Oliveira Antonio, Rafael Pedroso Luz.

A Maravilhosa História do Sapo Tarô Bekê – Circuito Municipal de Cultura

Teatro

16/11

Sábado 16h

60 minutos

Livre

Grátis

A trama da peça gira em torno de um desejo do sapo Tarô Bequê em virar ser humano. Assim, o Pai do Mato, Cainhamé, põe fim nas suas aflições, transformando-o em gente. Em seguida, cria sua companheira, a Moça Juruti da folha do tajá, mas, ela só aceita casar quando tiver o fogo para cozinhar, levando Tarô Bequê ao temível encontro com o feiticeiro Urubu-Rei, guardião do fogo, e sua fiel escudeira, a cozinheira Mucura.

Ficha técnica:

Atores: Douglas Barroso Rodrigues, Israel Silva de Castro, Karoline Medeiros, Michel da Silva Guerrero, Idelson Mouta de Lima, Acácia Mié Pantoja da Gama e Leonel Worton Pinheiro da Silva

Pés Na Estrada – Circuito Municipal de Cultura

Teatro infantil

17/11

Domingo 16h

60 minutos

Livre

Grátis

No enredo, três palhaços estão com os pés na estrada: Casimira, Bob e Bu. Por onde passam, levam alegria e diversão. No meio da viagem, param para descansar. A partir daí, protagonizam muitas peripécias e se envolvem em confusões, pois cada um, com sua personalidade característica, tem um jeito próprio de fazer as coisas. No final da aventura eles descobrem que fazer as coisas juntos é muito mais gostoso e proveitoso. Usando objetos inusitados e muitas brincadeiras para promover um jogo interessante e divertido. Pés na Estrada instiga a imaginação do espectador e o convida a viajar por um mundo imaginário.

Ficha técnica:

Atores: Ailton Souza Rosa – ator

Daniel Dheme Gregorio – músico

Jose Humberto Fittipaldi – ator

Contos e Cantos – Circuito Municipal de Cultura

Música

20/11

Quarta 21h

60 minutos

Livre

Grátis

O projeto consiste em Narrativas afro-diaspóricas desenhadas por contos e cantos de um pedaço de África real, na primeira pessoa de artistas imigrantes africanos radicados na cidade de São Paulo. A cultura da oralidade em diálogo com sonoridades populares e folclóricas africanas e a colaboração com a percussão de origem afrobrasileira. Com Ermi Panzo e Jéssica Areias de Angola, Erick Kalonji e Leonardo Matumona da República democrática do Congo, Otis Selimane de Moçambique e Cauê Silva do Brasil.

Ficha técnica:

Jéssica Areias – Cantora

Ermi Panzo – poeta

Otis Selimena – cantor e percussionista

Eric Kalunji – violonista

Leonardo Matumona – cantor

Cauê Silva – Percussionista

Conforto – Circuito Municipal de Cultura

Espetáculo teatral

21 a 24/11

Quinta, Sexta e Sábado às 21h e Domingo às 19h

60 minutos

Livre

Grátis

Em cena, a atriz e performer Ana Flavia Cavalcanti dá vida a uma babá, a uma diarista, a uma paquita e a sua mãe Val Cavalcanti – que também participa do espetáculo performático. “Conforto” é sobre a busca pelo aconchego, pela boa morada e tem como principal dispositivo a memória da primeira infância.

Ficha técnica:

Concepção, direção e atuação: Ana Flavia Cavalcanti

Música: Luana Ferreira de Sousa Bernardo



Overture

Música

27/11

Quarta 21h

80 minutos

Livre

Grátis

Este é o segundo álbum de Felipe Senna com o CâmaraNova, ensemble formado por 17 instrumentistas de reconhecida atuação do meio sinfônico ao universo da música popular. O repertório reúne obras de Senna que promovem um diálogo entre a música de concerto e a cultura brasileira. “Overture é um marco histórico musical. Nela se comenta e se resolve de várias maneiras as falsas polêmicas entre música erudita e música popular, se revela a potência da música Brasileira, se resolvem magistralmente desafios orquestrais com poucos elementos com uma inteligência arquitetônica sonora vasta e prazerosa. Esse é o projeto dos sonhos: composição excelente com arranjos inteligentes e sensíveis executados pela nata dos músicos Brasileiros hoje. Essa obra desafia e conduz sem violência ou mesmice, tudo surpreendente e instigante. Muita gente vai se inspirar nesse criador completo que é o Felipe Senna.” por Léa Freire (compositora e instrumentista, co-produtora do álbum).

Ficha técnica:

Direção geral: Felipe Senna.

Músicos: Renan Mendes, João Vitor Mendes, Diogo Maia, Anderson Menezes, Douglas Braga, Érick Ariga, Bruno Soares, Vitor Ferreira, Ricardo Camargo, Eder Granjeir, Thaís Morais, Gabriel Curalov, Tiago Vieira, Rafael Cesario, Léa Freire, Leandro Lui, Fabio Sá e Marcel Balciunas.

Último Setor

Circo

28/11 a 01/12

Quinta, sexta e sábado 20h e domingo 20h

40 minutos

Livre

Local: Sala Multiuso

Grátis

O espetáculo evoca um tempo final, o limite da existência humana. Em meio a um futuro distópico, os artistas refletem sobre as possibilidades de resistência e adaptação enquanto as periferias são engolidas pela verticalização urbana e o avanço impiedoso da tecnologia. O espetáculo “Último Setor” traz à cena um futuro distópico em que as periferias lutam para sobreviver em um mundo devastado pela verticalização urbana e o avanço tecnológico desenfreado. No centro desse cenário árido e sucateado, os artistas utilizam suas habilidades para construir e interagir com um imponente totem, símbolo da precariedade e da resistência.

Ficha técnica:

Intérpretes: Alex Bingó, Gabriel Madrigrano, Pedro Vinicius e Wilson Guilherme

Dramaturgia: Maria Carolina Oliveira

Direção: Cia Resto D’ontê

Deixa o Sol Entrar – Hair, O Musical

Teatro

29/11 a 01/12

Sexta e sábado 20h e domingo 19h

150 minutos

Livre

Ingressos pagos: R$ 30 inteira e R$ 15 meia

A história de uma “tribo” de hippies de cabelos longos da era de Aquário, que foge da guerra do Vietnã indo para a América do Sul, no Brasil e chegando no país dão de cara com o regime militar de 1968. Claude, se junta ao Berger, a revolucionária Sheila e seus amigos que lutam para equilibrar suas vidas, amores e a revolução sexual com manifestações contra o movimento militar e a sociedade. Enfim, Claude precisa decidir se resiste ao movimento com seus amigos, ou deixa de lado seus princípios pacifistas para se juntar ao movimento do regime militar. Decisão essa que trará consequências marcantes.

Ficha técnica:

Elenco: Ailson Martins, Drikka Araujo, Samantha Santos, Sam Oliveira, Lin Torres, Sofia Molino, Lilian Kadowaki, Bentivi Bents, Talita Gusmão, Eddy Lins Jr, Manolo Hannishi, Patricia Hakkak, Josafá Gonçalves, Lu Ferreira, Dimitri Bitencourt, Matheus Mello, Guilherme Batista, Josafá Gonçalves, Matheus Mello, Luc Damasceno, Valter DeMiranda, Diego Olimpio, Wagner Morgani, Bárbara Menezes, Cida Benicio, Katia Coelho, Raíza Mota e Natália Ribeiro.



TEATRO ALFREDO MESQUITA

O manual de como encontrar um bom partido

Circo

01 a 03/11

Sexta e sábado 21h e domingo 19h

70 minutos

+10 anos

Grátis

A trama acompanha Funúncia em sua jornada hilária e desastrada para encontrar um “bom partido”, guiada por um rádio falante que lhe ensina as supostas regras para ser uma “dama perfeita”. Ao longo do espetáculo, Funúncia questiona e subverte as expectativas sociais impostas às mulheres, celebrando a liberdade, a autenticidade e a força feminina. Com muita interação com o público, música, e números de mágica, a peça convida a plateia a refletir, rir e, acima de tudo, a celebrar o poder de ser quem realmente somos.

Ficha técnica:

Dramaturgia: Priscila Senegalho

Elenco: Priscila Senegalho, Fabiana Pimenta e Fuscher Scher

A Borboleta Sem Asas

Circo / Teatro

02 a 24/11/2024

Sábado e domingo 16h

60 minutos

Livre

Grátis

O espetáculo é ambientado em um grande jardim, onde vários animais e insetos buscam viver em harmonia. Assim, à medida que segue em direção ao lago, Babi, a borboleta sem asas, conhece o caramujo Magnólio, a abelha Abel e o vagalume Lamparino, entre outros, cada um com sua particularidade. E vai descobrir, nessa caminhada, que as deficiências são eficiências singulares, um modo particular de ser e estar na vida.

Ficha técnica:

Direção: Paula Flaibann e Bebel Ribeiro

Dramaturgia: Marcos Ferraz

Elenco: Bruno Vaz, Daniel Selles, Fabio Fernandes, Gabi Oliveira, Giovanna Federzoni, Luísa Grillo e Marina Pav

Vacamundi

07 a 17/11

Quinta, sexta e sábado 21h e domingo 19h

70 minutos

+12 anos

Grátis

Baseado na obra de Michele Iacocca, Vacamundi conta a jornada épica-histórica da conquista e ocupação, por “valentes” parasitas desbravadores, de um “território não-civilizado”: uma vaca. Para contar essa saga, o Maracujá Laboratório de Artes criou um espetáculo cômico-musical que mostra, de forma irônica, os parasitas que ocupam não só a vaca, mas o nosso planeta Terra.

Ficha técnica:

Elenco: Dani Theller, Érica Ribeiro, Julio Lorosh, Lucas Luciano, Sidnei Caria e Silas Caria

Adaptação e direção: Sidnei Caria

Chorinho – Circuito Municipal de Cultura

Teatro

06/11

Quarta 21h

60 minutos

+12 anos

Grátis

É um espetáculo que trata da vida urbana, em que a narrativa do espetáculo traz duas personagens: a tia e o morador de rua , completamente díspares, mas que sofrem do mesmo mal, a solidão. Com poesia e humor, a peça traz em sete momentos a construção inusitada de uma amizade, em que as personagens passam a compartilhar seus pensamentos, medos e solidão.

Ficha técnica:

Atrizes: Maria Aparecida de Lima e Ronaldo Donizete Barbosa

Texto- Fauzi Arap

Direção- Marcos Loureiro

Luciano Camargo – Circuito Municipal de Cultura

Música

12/11

Terça 20h

60 minutos

Livre

Grátis

Show do cantor Luciano Camargo com louvores..

Ficha técnica:

Violão: Dimas Souza da Silva

Tecladista: Rafael de Lima Fagundes

Bateria: Tarcisio Augusto da Silva

Baixo: Claudio Gresenberg Rocha

Guitarras: Roger Regelmeier Dias

Año Mil

13/11

Quarta 21h

60 minutos

+14 anos

Grátis

No topo de uma montanha, entre ruínas semicirculares e no limite do fim dos tempos, quatro pessoas se encontram para contar suas histórias pela última vez. “Año Mil” é uma aposta cênica sobre os ciclos apocalípticos individuais e coletivos, grandes e pequenos, que atravessamos. Inícios e fins de tempos circulares, onde a condição humana se expõe e é posta à prova.

Ficha técnica:

Direção: Julián Poncetta (Argentina)

Dramaturgia: Camila Damasceno (Brasil)

Elenco: Camila Fernandez (Argentina), Edu Rosa (Brasil), Gustavo Braunstein (Brasil) e Nadia Gonzaléz (Chile)

Memórias Póstumas de Brás Cubas – Circuito Municipal de Cultura

Teatro

20/11

Quarta 21h

60 minutos

+14 anos

Grátis

A montagem traz uma visão moderna do romance baseada na carnavalização, com músicas compostas originalmente para o espetáculo por Mário Manga e arranjadas por Pedro Paulo Bogossian, que vão de uma marchinha à bossa nova, passando pelo bolero e outros estilos musicais. Em um solo vibrante, Marcos Damigo vive um Brás Cubas bem-humorado, irreverente, egoísta e amoral. Com uma narrativa não linear e fiel à obra original, o personagem dialoga com a plateia, canta, dança, discorre sobre seus envolvimentos amorosos e episódios de sua vida enquanto passeia pelas agruras da sociedade de seu tempo.

Ficha técnica:

Marcos Damigo – ator

Direção: Reginaldo Galdino

Leci Brandão: Na Palma da Mão – Circuito Municipal de Cultura

Musical

27 a 30/11

Sessão extra no sábado dia 30 às 18h

Quarta a sábado 21h

80 minutos

LIvre

Grátis

A trajetória de uma das maiores artistas brasileiras, Leci Brandão, é contada em um musical a partir das histórias de seus orixás, Ogum e Iansã, e por meio do doce olhar de sua mãe, Dona Leci e um de seus grandes aliados nessa trajetória Zé do Caroço. O caminho trilhado pela artista, da ala de compositores da Mangueira à Assembleia Legislativa de São Paulo, é mostrado em cena ao som de sucessos como “Isso é fundo de quintal” e “Zé do Caroço”.

Ficha técnica:

Atores: Luiz Antonio da Silva, Patrícia Costa Patricia Silva da Costa,

Matheus Dias Matheus Henrique Dias Ferreira e Tamirys O’hanna da Silva de Jesus.

Cantora: Verônica Rocha Bonfim

Músicos: Matheus Canejo Camara, Pedro Ivo da Silva Ferreira, Rodrigo Machado de Sousa e Thainara Serqueira Castro.