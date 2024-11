Confira a agenda completa de novembro do Teatro Liberdade

A partir de 6 de novembro

Peter Pan – O Musical da Broadway

A superprodução premiada “Peter Pan – O Musical da Broadway”, da Touché Entretenimento, chegará ao palco do Teatro Liberdade, em São Paulo, para uma última e breve temporada no mês de novembro. Com direção de José Possi Neto e elenco estelar, o espetáculo, visto por mais de 130 mil pessoas, tem sido um sucesso de público e crítica desde sua estreia no Brasil, em 2018.

Estrelado por Mateus Ribeiro, o artista, conhecido por sua versatilidade, promete encantar, mais uma vez, os espectadores com sua performance brilhante, reconhecida em prêmios como Reverência e Destaque Imprensa Digital. Além disso, o veterano Saulo Vasconcelos, considerado um dos maiores nomes do teatro musical brasileiro, também retorna ao papel do temido Capitão Gancho, repetindo sua marcante atuação na segunda temporada paulistana, apresentada em 2022.

Para essa temporada especial, a produção precisou ser adaptada, resultando em uma versão um pouco menor do musical. No entanto, a montagem segue grandiosa ao contar com grandes nomes dos palcos e parte do cenário original, preservando assim a magia e a qualidade que renderam ao espetáculo mais de 50 indicações aos principais prêmios do gênero.

A história de Peter Pan é um clássico da literatura infantil, escrito por J.M. Barrie, que narra as aventuras de um menino que se recusa a crescer. Peter Pan vive na mágica Terra do Nunca, um lugar onde a imaginação não tem limites e as crianças nunca envelhecem. Junto com a fada Sininho, ele lidera os Meninos Perdidos e enfrenta o temível Capitão Gancho. A trama se desenrola quando Peter Pan leva os irmãos Darling, Wendy, João e Miguel, para a Terra do Nunca, onde vivem juntos experiências inesquecíveis, descobrem o valor da amizade e do amor, e aprendem importantes lições sobre coragem e lealdade.

“Peter Pan – O Musical da Broadway” é uma oportunidade imperdível para os fãs da obra, com diversas adaptações pelo mundo, em versões para palcos, telas, e livros, vivenciarem a magia e a emoção desta história clássica em uma produção de alto nível. Não perca essa última chance de embarcar na Terra do Nunca e se encantar com um dos maiores sucessos dos palcos brasileiros.

5 de dezembro (única apresentação)

Beatles Abbey Road – The Ultimate Tribute!

Se você não teve a oportunidade de ver os FabFour no início da carreira, tocando pelos inferninhos de Liverpool e Hamburgo, ou não esteve no auditório de algum Ed Sullivan Show no auge da Beatlemania, a sua chance de fazer uma viagem aos anos 60 e ter uma ideia de como era estar cara a cara com os reis do iê – iê – iê é assistindo à performance do grupo Beatles Abbey Road.

O grupo se destaca ao recriar a atmosfera da época com os terninhos de tecido inglês, as botinhas confeccionadas por Mr. Green, o mesmo artesão que fabricava para os Beatles, anéis, pulseiras, relógios, instrumentos raros e, principalmente, competência musical. Destacam-se também pelo fiel comportamento no palco. Trejeitos, tics e manias dos garotos de Liverpool completam o quadro.

Não foi por acaso que a cidade natal dos rapazes ingleses se rendeu ao talento dos rapazes de São Paulo. O sonho pode ter acabado, mas a Beatlemania não tem fim. Mais de 2 milhões de pessoas em todo Brasil e no exterior já assistiram e constataram porque o ABBEY ROAD, com “1 milhão de cópias vendidas”, foi considerado na Inglaterra por três anos consecutivos como a melhor banda Beatles do mundo.

11 de dezembro (única apresentação)

Diego Besou – Pronto! Socoorro!

O enfermeiro Diego Besou apresenta Pronto! Socoorro!, um espetáculo como você nunca viu sobre a área da saúde. Afinal, as coisas que acontecem em um pronto-socorro até Deus duvida! O show conta com a volta de personagens icônicas como a enfermeira Jussara, Dra. Daniella e Maria de Fátima acompanhante, além da introdução de novas ainda mais surtadas, como a copeira Roseli e a Professora Maria Amélia.

O comediante mostra os dilemas que envolvem os profissionais da saúde, desde a sua formação até os plantões caóticos e estressantes em um hospital, da maneira hilária que só ele é capaz de contar. Prepare-se, o hospital Maria Helena vai pegar fogo com as situações mais engraçadas contadas pelo enfermeiro mais desorientado do Brasil!

Sobre Diego Besou

Diego Besou, nascido em Campo Grande/MS, sempre teve talento para fazer as pessoas rirem. Após atuar como enfermeiro por 11 anos, abraçou a carreira de comediante e protagonizou “Tô de Plantão” e “Tô de Plantão 2 – Depois que a Terra Parou”, levando milhares de profissionais da área da saúde para teatros em todo o Brasil. Diego se tornou o humorista queridinho da saúde nas redes sociais por publicar vídeos engraçados sobre a rotina dos profissionais da área, o que lhe rendeu mais de 100 milhões de compartilhamentos.

12 de dezembro (única apresentação)

Master Maestros III – Time To Love On Christmas

Após sucesso das duas primeiras edições, o projeto Master Maestros promove nova noite natalina e de emoções no Teatro Liberdade em um show inédito e único.

Está chegando a hora de se deixar envolver novamente pela magia dos pianos. Idealizado por Manuel Fernandes e sob direção musical do maestro Miguel Briamonte, “Master Maestros III – Time To Love On Christmas” tem como base dois pianos de cauda no palco. Briamonte estará acompanhado de um maestro convidado, dando vida a um dueto pianístico como nunca visto antes. Além de dois artistas convidados.

No repertório, estão lindas e emocionantes canções nacionais e internacionais que exaltam o amor e a chegada do Natal.

13 de dezembro (única apresentação)

Os Plantonistas

É um show de humor único, feito sob medida para profissionais da saúde. Com quatro talentosos plantonistas/humoristas no palco, Enfermeiro Sincero, A técnica de enfermagem, Dr. Vini e Dalyana Moreno. Os Plantonistas é a dose perfeita de humor para aliviar o estresse e proporcionar momentos de descontração para os profissionais que tanto se dedicam à saúde dos outros. Não perca essa oportunidade única de se divertir e se reconectar com o lado mais leve da vida. Esteja preparado para gargalhar e deixar os problemas do trabalho de lado enquanto admira a brilhante comédia apresentada por esses talentosos profissionais da saúde. A produção e realização são da INALIVE e do Grupo IN.

A partir de 12 de março de 2025

Uma Babá Quase Perfeita, o Musical

O divertido e emocionante musical da Broadway, “Uma Babá Quase Perfeita”, apresentado pelo Ministério da Cultura e BB Seguros, fará sua estreia no Brasil no dia 3 de outubro de 2024, no Teatro Multiplan, localizado no Shopping Village Mall, no Rio de Janeiro, seguindo para uma aguardada temporada em São Paulo, no Teatro Liberdade, a partir de 12 de março de 2025, onde fica em cartaz até maio. Com Eduardo Sterblitch no papel-título, o público poderá embarcar em uma história que aborda temas como a importância da família, o papel dos pais na vida dos filhos e a capacidade de mudança e crescimento pessoal.

A montagem brasileira, produzida pela Touché Entretenimento, capitaneada por Renata Borges, à frente também de títulos como “Cinderella – O Musical”, “Peter Pan – O Musical da Broadway”, “Madagascar”, “Bob Esponja”, “Paw Patrol”, “Beetlejuice”, “Alguma Coisa Podre”, e “Querido Evan Hansen”, e Alchemation, promete trazer a mesma magia e humor do filme original, que se baseia no romance “Alias Madame Doubtfire” de Anne Fine, publicado em 1987. O musical conta com música e letras de Karey e Wayne Kirkpatrick, e texto de Karey Kirkpatrick e John O’Farrell.

Após o sucesso nos cinemas em 1993, com atuação do saudoso Robin Williams, a história foi adaptada para os palcos em 2019 e chegou à Broadway em 2021, conquistando público e crítica. O espetáculo narra a comovente e divertida história de Daniel Hillard, um pai que, após um divórcio difícil, se disfarça como a adorável e excêntrica babá britânica, Mrs. Doubtfire, para poder ficar mais próximo de seus filhos. Com números musicais cativantes e uma produção deslumbrante, “Uma Babá Quase Perfeita” promete emocionar e entreter o público de todas as idades.

Em seu segundo musical, Eduardo Sterblitch, que estreou no gênero com o recente sucesso “Beetlejuice”, dará vida à famosa Babá. O artista multifacetado estará ao lado de Thais Piza, responsável por dar vida à ex-esposa Miranda, Lara Suleiman no papel da filha mais velha Lydia Hillard, Bernardo Destri como Christopher e Bibi Valverde como a pequena Natalie. O elenco conta ainda com outros 20 talentos dos palcos e poderá sofrer eventuais alterações sem prévio aviso.

Já o time de criativos brasileiros traz profissionais renomados como Tadeu Aguiar na direção, Liliane Secco na direção musical, Sueli Guerra na coreografia, Rogério Falcão na cenografia, Ney Madeira e Dani Vidal nos figurinos, Gabriel D’Angelo no design de som, Paulo César Medeiros no design de luz, Anderson Bueno e Feliciano San Roman no visagismo, Leigh Cranston na técnica da prótese cênica, Rob Smith na maquiagem de prótese cênica e Victor Mühlethaler na tradução.

