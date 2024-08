Confira a a agenda da Casa das Rosas e Casa Mário de Andrade

Os museus Casa Mário de Andrade e Casa das Rosas, equipamentos da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, e gerenciados pela Organização Social Poiesis, trazem programação com diversas linguagens artísticas em agosto.

Entre os destaques estão um bate-papo sobre música modernista, apresentação de Moçambique, dança-cortejo de origem afro-brasileira e o Hora H, evento anual para celebrar a obra do poeta paulistano Haroldo de Campos. Fique por dentro da agenda dos museus-casas.

Música no modernismo e cortejo folclórico na Casa Mário de Andrade

Para quem é fã de música assim como o poeta Mário de Andrade, que era um estudioso do assunto, no dia 17 de agosto, das 15h às 17h, o museu realiza o bate-papo musicado O violão no grupo dos cinco com Flávia Rejane Prando, violonista e doutora em música pela Universidade de São Paulo (USP). A atividade abordará aspectos da música no modernismo em São Paulo, tendo como ponto de partida a obra do compositor e violonista paulistano Mário Amaral (c.1895-1926). O músico só não teve obra e trajetória praticamente apagadas da historiografia musical brasileira graças ao esforço de alguns contemporâneos, como o próprio Mário de Andrade. Prando também apresentará duas valsas no violão, em instrumento de época.

O Grupo Kambaiá, de Moçambique de Bastão de São Benedito – SP, fará uma apresentação no museu localizado na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, no dia 24 de agosto, das 14h às 16h. O Moçambique é uma festa popular, ou “Dança Dramática” conforme expressão adotada por Mário de Andrade, de origem afro-brasileira e presente em diversos territórios nacionais. O cortejo é formado por duas fileiras de homens e mulheres vestidos de branco com chapéus que levam fitas ou medalhas de santos. A dança é executada ao som de instrumentos como caixa (um tipo de tambor pequeno), viola, sanfona, violão e cavaquinho. Os bastões também servem para dar o ritmo.

Performance poética na Casa das Rosas

Poetas Ambulantes (Renata Armelin/Divulgação)

E chegamos a mais uma edição do Hora H. O evento da Casa das Rosas acontece anualmente no mês de nascimento e morte do escritor Haroldo de Campos, cujo acervo é preservado pelo museu e conta com aproximadamente 20 mil obras literárias dele e diversos outros autores, disponíveis para pessoas interessadas e que pesquisam a poesia concreta. Será no dia 17, das 15h às 17h, com o tema GALAXIAHAROLDO, em homenagem aos 40 anos do livro “Galáxias”, escrito pelo poeta paulistano. A celebração contará com uma performance do Poetas Ambulantes, grupo conhecido por realizar intervenções poéticas e saraus em ambientes urbanos como transportes públicos. A apresentação será na varanda da Casa das Rosas.

Para mais informações sobre a agenda completa de agosto e os serviços realizados pelos museus-casas, acesse os sites: Casa das Rosas e Casa Mário de Andrade.

Serviço :

Casa Mário de Andrade

O VIOLÃO NO GRUPO DOS CINCO

Com Flávia Rejane Prando

Sábado, 17 de agosto, das 15h às 17h

Aberto ao público e sem necessidade de inscrição

Serão disponibilizadas 40 vagas na Sala Multiuso por ordem de chegada

MOÇAMBIQUE DE BASTÃO NA CASA MÁRIO DE ANDRADE

Com Grupo Kambaiá

Sábado, 24 de agosto, das 14h às 16h

Aberto ao público e sem necessidade de inscrição

Serão disponibilizadas 40 vagas na Sala Multiuso por ordem de chegada

Funcionamento do museu: terça-feira a domingo, inclusive feriados, das 10h às 18h

Endereço: Rua Lopes Chaves, 546 – Barra Funda

Contato: 11 4096-9900 – ramal 9854; ou pelo e-mail disponível no site.

Acessibilidade: rampas de acesso, placas em Braille nas portas, elevador, piso podotátil e banheiros adaptados para pessoas com deficiências.

Programação gratuita

Casa das Rosas

HORA H – GALAXIAHAROLDO

Com Poetas Ambulantes

Sábado, 17 de agosto, das 15h às 17h

Atividade realizada no jardim da Casa das Rosas. Não há necessidade de inscrição.

Endereço: Avenida Paulista, 37 – Bela Vista, São Paulo (SP) Tel.: (11) 3285-6986

Funcionamento do Museu: terça-feira a domingo, inclusive feriados, das 10h às 17h30 (com permanência até as 18h)

Jardim aberto de segunda a domingo, das 7h às 22h

Programação gratuita

Visitas mediadas: públicos espontâneos podem aproveitar para conhecer o Museu nos dias e horários de funcionamento. Grupos precisam agendar previamente, entrando em contato com o Núcleo de Ação Educativa do Museu – clique aqui.

Visitas guiadas com a duração de 1h30.

Acessibilidade: rampa, pisos podotáteis, banheiros adaptados e recursos de acessibilidade no espaço expositivo.

Os contatos estão disponíveis no site.