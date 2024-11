Confiança no turismo paulista avança em cinco dos principais segmentos do setor

Uma sondagem realizada pelo Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), da Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo (Setur-SP), apontou que o índice de confiança das principais lideranças do turismo paulista continua em alta. Os segmentos que atingiram as maiores pontuações foram os de organização de eventos (169 pontos); locadoras de veículos (150 pontos); empreendimentos de apoio ao turismo náutico ou à pesca Desportiva (125 pontos); restaurante, cafeteria, bar e similares (107 pontos) e de empreendimento de entretenimento e lazer e parque aquático (100 pontos).

O índice segue o sistema da Organização Mundial do Turismo para avaliação nessa modalidade, e mede a percepção dos gestores municipais do turismo e de empreendedores da área através de uma média baseada na seguinte escala: muito pior (0), pior (50), igual (100), melhor (150) ou muito melhor (200). A pontuação abaixo de 100 indica uma percepção de piora no segmento, enquanto um valor acima de 100 representa uma melhoria.

Em relação ao desempenho do turismo doméstico, na avaliação por segmento, dos 12 que participaram da sondagem no terceiro trimestre deste ano, 10 ficaram acima de 100 pontos, e, cinco obtiveram avaliação melhor do que no mesmo período do ano passado. Sobre as expectativas para o turismo doméstico no próximo trimestre, todos os setores estão positivos e seis apresentaram números melhores quando comparados ao terceiro trimestre de 2023.

Já na avaliação do turismo internacional, dos 12 segmentos sondados, nove avaliaram positivamente o terceiro trimestre de 2024, e 10 tem boas expectativas para o turismo internacional no próximo trimestre. Sete segmentos tiveram avaliação do desempenho melhor do que em 2023, e, também sete setores, têm expectativas positivas para o turismo internacional no último trimestre de 2024.

Para o secretário de Turismo e Viagens de SP, Roberto de Lucena, o bom desempenho de segmentos como o de organização de eventos é reflexo da retomada total das atividades do setor em 2023, após o período de readequação pós pandemia. “A aposta no futuro é reflexo de todas as ações realizadas durante todo o ano passado e no primeiro semestre deste ano no setor turístico. Muitos grandes eventos retornaram efetivamente em 2023 e 2024, o que aqueceu novamente o mercado e fez com que a confiança no setor voltasse a crescer”.

O estudo possibilita conhecer as perspectivas do mercado de turismo em relação ao futuro do setor. A sondagem é realizada trimestralmente, e, os participantes respondem como foi o desempenho nos último três meses e o que esperam para o próximo trimestre. A coleta de informações foi realizada entre os últimos dias 07 a 18 de outubro em 101 cidades do estado.