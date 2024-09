Concurso elege Corte do Itaquá Music Fest 2024

O Itaquá Music Fest elegeu, na noite de ontem (31/8), a rainha e as princesas que vão representar Itaquaquecetuba-SP durante os cinco dias do festival. O evento começa na próxima sexta-feira (6/9) e vai celebrar os 464 anos de fundação da cidade, com direito a shows de grandes artistas do cenário nacional e rodeio.

Organizado pela Associação Comercial e Empresarial de Itaquaquecetuba (Acidi), o concurso para a definição da corte da festa teve a etapa abrigada na sede da Secretaria Municipal de Cultura (avenida João Fernandes da Silva, 53 – Vila Virgínia).

Renata Bruna Madeira Alves foi a grande vencedora e garantiu a coroa de rainha do Itaquá Music Fest de 2024. Nos cinco dias de festival, a jovem ainda contará com a companhia de Jéssica Camargo dos Santos, eleita 1ª princesa, e de Gabriela Peixoto da Silva, 2ª princesa.

Neste ano, 50 candidatas se inscreveram para o concurso. Após as etapas seletivas, dez disputaram a final, realizada nessa sexta-feira. As finalistas se apresentaram diante de uma comissão julgadora que avaliou critérios como Beleza, Elegância, Desenvoltura, Simpatia e Comunicação.

O prefeito de Itaquá, Delegado Eduardo Boigues (PL), responsável por levar o Itaquá Music Fest para o município pelo terceiro ano consecutivo, prestigiou a coroação. Na oportunidade, o liberal destacou a importância da Corte para as festividades, que estarão no calendário de aniversário da cidade, comemorado oficialmente em 8/9 (domingo):

“A rainha e as princesas terão a importante missão de representar o município, que, neste ano, celebra 464 anos de história. Elas são o reflexo da nossa gente e terão a responsabilidade de mostrar ao público o que há de melhor em nossa comunidade e em nossas tradições”.

Visivelmente emocionada, a rainha do Itaquá Music Fest eleita ontem festejou o título e adiantou estar pronta para liderar a Corte:

“Foi uma honra imensa ser escolhida como rainha. Espero poder entregar o meu melhor para a cidade, estar perto da população e representar Itaquaquecetuba com muito orgulho e dedicação”, compartilhou Renata.

Ingressos para a festa

A partir deste sábado (31/8), o público pode adquirir ingressos para o Itaquá Music Fest no espaço do evento instalado no Itaquá Park Shopping (Estrada Municipal do Mandi, 1.205 – Jardim Adriane). O ponto de venda vai funcionar todos os dias, das 10h30 às 20h, até 6/9.

As entradas variam de R$ 20 (pista) a R$ 290 (camarote). Para quem deseja assistir a todos os shows, está disponível o passaporte com valores entre R$ 90 (pista) e R$ 480 (camarote). Também é possível adquirir ingressos pelo site oficial do rodeio (www.itaquamusicfest.com.br) e nas lojas Globaltech. A entrada é gratuita para crianças de até dez anos.

Esgotado

A procura por ingressos para o festival tem sido intensa. Para se ter ideia, já não há mais entradas disponíveis para os dias 13/9 e 14/9, sexta-feira e sábado, quando sobem ao palco, respectivamente, Wesley Safadão, Pedro Sampaio e Xand Avião; e Jorge e Mateus, e DJ Maju Santana.

O evento acontece nos dias 6, 7, 8, 13 e 14 de setembro, ao lado do Itaquá Park Shopping, na Estrada Governador Mário Covas Júnior, Jardim Adriane – próximo ao número 1.355. O festival contará com provas com animais e shows de outros artistas de renome, como Bruno e Marrone, Grupo Menos é Mais, César Menotti e Fabiano, Dilsinho, Luan Santana, e Péricles.

SERVIÇO:

Itaquá Music Fest 2024

Quando: 6, 7, 8, 13 e 14 de setembro

Onde: Estrada Governador Mário Covas Júnior – Jardim Adriane (acesso próximo ao número 1.355)

Programação musical:

6/9 – 6ª feira

Bruno e Marrone / Grupo Menos é Mais

7/9 – Sábado

César Menotti e Fabiano / Dilsinho

8/9 – Domingo

Luan Santana / Péricles

13/9 – 6ª feira

Wesley Safadão / Pedro Sampaio

INGRESSOS ESGOTADOS

14/9 – Sábado

DJ Maju Santana / Xand Avião / Jorge e Mateus

INGRESSOS ESGOTADOS

Compra de ingressos (2º lote):

Itaquá Park Shopping:

Todos os dias, das 10h30 às 20h

Lojas Globaltech:

– Estrada dos Índios, 1.151 – Jardim Caibuy

– Avenida Jaguary, 72 – Cidade Boa Vista

– Avenida Vereador João Fernandes da Silva, 345 – Vila Virgínia

Site oficial do evento:

www.itaquamusicfest.com.br

VALORES:

– Camarote Intense Amigo (para duas pessoas): R$ 290

– Camarote Intense Individual: R$ 180 meia | R$ 280 inteira

– Frontstage Amigo (para duas pessoas): R$ 190

– Frontstage Individual: R$ 100 meia | R$ 160 inteira

– Pista Amigo: R$ 35

– Pista Promocional: R$ 20

– Passaporte Camarote (todos os dias): R$ 480

– Passaporte Frontstage (para todos os dias): R$ 320

– Passaporte Pista (todos os dias): R$ 90

FINAL DO CONCURSO DA RAINHA E DAS PRINCESAS DO ITAQUÁ MUSIC FEST 2024

30/8