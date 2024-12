Concurso elege as melhores cachaças de SP; confira os vencedores

O 1º Concurso Estadual de Qualidade da Cachaça Paulista elegeu as melhores cachaças produzidas no estado de São Paulo. A cerimônia premiou 78 rótulos de cachaça, marcando um momento histórico de valorização e reconhecimento da bebida como um dos maiores símbolos da cultura e do agronegócio paulista. O evento aconteceu na sede da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (SAA), na última terça-feira (3).

Com a participação de municípios de todas as regiões do estado, o concurso reforçou a importância da qualidade, da inovação e da sustentabilidade na produção de cachaça. “Mais do que uma competição, o evento é a concretização da demanda apresentada pela Câmara Setorial da Cachaça Paulista, atendida pela SAA com compromisso e dedicação ao setor produtivo”, afirmou José Carlos de Faria Jr., Coordenador das Câmaras Setoriais e Temáticas da SAA.

“O governo de São Paulo reafirma aqui seu compromisso em atender às necessidades do produtor rural e fortalecer as cadeias produtivas que movimentam nosso agronegócio. Este concurso é uma ponte que conecta o setor público e privado, promovendo a excelência e abrindo novos mercados para a cachaça paulista”, destacou o secretário de Agricultura, Guilherme Piai.

Para o coordenador da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta), Nabil Ghobril, a sinergia entre os institutos e coordenações da Secretaria de Agricultura foi essencial para o sucesso da iniciativa. “Desde as pesquisas, conduzidas pelo Grupo de Estudos da Cadeia da Cachaça de Alambique (Gecca), até a avaliação técnica liderada pela Apta Regional, cada órgão desempenhou seu papel com precisão, atuando de forma integrada em prol do setor produtivo”, declarou.

“O sucesso deste concurso é uma prova de que, com união e comprometimento, podemos transformar demandas em realizações. Cada amostra apresentada não é apenas um produto, mas uma história de dedicação, tradição e inovação”, enfatizou Ricardo Domingues, coordenador da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI).

A cachaça paulista, responsável por 45% da produção nacional, avança ainda mais como referência de qualidade e sustentabilidade, conquistando o mercado e valorizando o trabalho de centenas de produtores espalhados pelo estado. A lista completa dos 78 rótulos premiados está disponível abaixo.

Lista das cachaças premiadas

As 78 cachaças premiadas foram avaliadas com rigor técnico, considerando aspectos como qualidade sensorial, procedência e informações de rótulo. Ao todo, 51 rótulos conquistaram medalhas de ouro (90 a 100 pontos), 23 de prata (80 a 89 pontos) e 4 de bronze (70 a 79 pontos), reforçando o padrão de excelência da cachaça paulista.



Na lista completa abaixo, as marcas estão em ordem alfabética, exceto as 5 primeiras de cada categoria, numeradas conforme o pódio de classificação.

Categoria Branca

As 5 primeiras (ouro)



5º lugar: Dom Tápparo, de Mirassol

4º lugar: Seo Tadeu Prata, de Itupeva

3º lugar: Wiba, de Torre de Pedra

2º lugar: Taboado, de Votuporanga

1º lugar: Almeida Valente, de Artur Nogueira



Ouro

Brasil Chik Prata, de Charqueada

Fina Flor, de Amparo

Itupeva Cristal, de Itupeva

Mandaguahy Original, de Jaú

Nhá Dita Prata, de Mogi Guaçu

Sapucaia, de Pirassununga

Serra Vale, de São João da Boa Vista

Senhor Brasil Prata, de Piracicaba

Vilela, de Cabreúva



Prata

Altarugio, de Ipeúna

Barra Grande Alceu Figueiredo, de Ribeirão Preto

Da Torre, de Amparo

Do Gran Nonno Prata, de Amparo

Engenho Fazenda Velha Prata, de Nova Odessa

Inara Cachaça Prata, de São Simão

Margô Prata, de Sales de Oliveira

Maria Clara Branquinha, de Itu

Oncinha, de Ourinhos

Pavão, de Pirassununga

Pioneira, de Socorro

Resgatinho, de Barra Mansa

Santa Capela Clássica, de Santa Bárbara D´Oeste

Sô Zé Sustainable, de Batatais

Toca da Coruja, de Capão Bonito



Bronze

51, de Pirassununga

Engenho da Vertente, de Santo Antônio do Jardim

Família Sutti, de Jundiaí

Yapira Prata, de Itapira

Categoria Armazenada

Aa 5 primeiras (ouro)



5º lugar: Wiba Amburana, de Torre de Pedra

4º lugar: Serra Vale Carvalho, de São João da Boa Vista

3º lugar: Taboado, de Votuporanga

2º lugar: Prosa Caipira, de Divinolândia

1º lugar: Santa Capela Carvalho, de Santa Bárbara d’Oeste



Ouro

51 Seleção, de Pirassununga

Barra Grande Retrô, de Ribeirão Preto

Cabaré Amburana, de Mirassol

Do Gran Nonno Ouro, de Amparo

Itupeva Bálsamo, de Itupeva

Mandaguahy Jatobá, de Jaú

Margô Ouro, de Sales de Oliveira

Peixe Dourado Jequitibá, de Pirajuí

Toca da Coruja Carvalho, de Capão Bonito



Prata

Katira Umburana, de Ourinhos

São Luiz Amendoim, de Lençóis Paulista

Sertaneja Paulista, de Taquaritinga

Categoria Envelhecida

As 5 primeiras (ouro)



5º lugar: Made In Brazil, de São José do Rio Preto

4º lugar: Santo Mario Carvalho, de Catanduva

3º lugar: Japi Carvalho, de Itupeva

2º lugar: Wiba Carvalho, de Torre de Pedra

1º lugar: Taboado, de Votuporanga



Ouro

51 Extra Premium, de Pirassununga

Alma de Gato, de Ourinhos

Altarugio, de Ipeúna

Brasil Chik Carvalho Europeu, de Bragança Paulista

Cabaré Extra Premium, de Mirassol

Doce Trago, de Tupã

Engenho da Vertente Carvalho Premium, de São Antonio do Jardim

Família Sutti, de Jundiaí

Giuseppe Carvalho, de Amparo

Inara Carvalho, de São Simão

Margô Premium, de Sales de Oliveira

Peixe Dourado Carvalho, de Pirajuí

Pioneira Dom João, de Socorro

Prosa Caipira Carvalho, de Divinolândia

São Luiz Carvalho Extra Premium, de Lençóis Paulista

Seo Tadeu Amburana, de Itupeva

Vilela Carvalho, de Cabreúva

Yapira Ouro, de Itapira



Prata

Cambarissú, de Estiva Gerbi

Da Torre, de Amparo

Nhá Dita Barris de Freijó, de Mogi Guaçu

Sapucaia Velha, de Pirassununga

Traga Luz, de Monte Alegre do Sul