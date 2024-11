Concurso de redação sobre mudanças climáticas seleciona 114 textos na semifinal

O concurso de redação sobre mudanças climáticas promovido pelo Governo do Estado de São Paulo tem 114 textos selecionados para a fase semifinal. Mais de 340 estudantes estão entre os escolhidos. O resultado sai no dia 22 de novembro.

Lançada no Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho), a iniciativa busca promover a conscientização sobre as mudanças climáticas, incentivando a comunidade escolar a desenvolver projetos e adotar medidas que contribuam para a redução das emissões de gás carbônico e a preservação do planeta.

Coordenado pelas secretarias de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) e pela Educação (Seduc), o concurso “Adapta Escola SP: Mudanças Climáticas e as Ações das Comunidades Escolares do Estado de São Paulo” teve as inscrições abertas em agosto, na volta às aulas do segundo semestre. Puderam participar estudantes do Ensino Fundamental e Ensino Médio. A competição foi dividida em três categorias: Anos Iniciais do Ensino Fundamental (5º ano), Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e Ensino Médio (1ª à 3ª série).

As 114 redações selecionadas na semifinal serão encaminhadas agora para a Seduc, que vai escolher nove textos, três por categoria. Por fim, a Semil os classificará em primeiro, segundo e terceiro lugar. Entre as redações recebidas nessa fase, 12 são dos anos iniciais do Ensino Fundamental, 47 dos anos finais do Ensino Fundamental e 55 do Ensino Médio.

As redações abordaram o tema “Mudanças Climáticas” e exploraram aspectos de mitigação e adaptação, com diferentes gêneros textuais para cada categoria: os alunos de 5º ano do Ensino Fundamental produziram textos seguindo a linha “Você sabia que…”, enquanto os das outras categorias (6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e Ensino Médio) criaram textos dissertativos argumentativos.

Cada equipe foi composta por três alunos de uma unidade escolar, com o acompanhamento de um professor orientador. As redações foram avaliadas com base em critérios como originalidade, capacidade de comunicação, desenvolvimento do tema e qualidade da escrita.

O resultado final será divulgado no site das secretarias, e a premiação ocorrerá no dia 29 de novembro de 2024, em local a ser definido. Os prêmios serão leitores de livros digitais, tablets e notebooks.