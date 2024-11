Concessionárias realizam simulados de acidentes com produtos perigosos

Nesta semana, as concessionárias ViaPaulista, Entrevias e Rodovias do Tietê, que fazem parte do Programa de Concessões Rodoviárias da ARTESP – Agência de Transporte do Estado, promoveram simulados de acidentes com produtos perigosos nas rodovias concedidas.

O objetivo das ações foi o de treinar, integrar e atualizar os procedimentos utilizados por suas equipes operacionais no dia a dia, principalmente o resgate em situações emergenciais e que exigem rápida tomada de decisões.

A partir dos simulados, que reproduzem um acidente real, a equipe da Diretoria de Operações da ARTESP avalia in loco o atendimento disponibilizado pelas concessionárias, fazendo sugestões e exigindo melhorias, quando necessário.

A realização do exercício de simulado é uma ação voltada para o treinamento das equipes operacionais das empresas. Durante a ação, é demonstrado com realismo a prática indicada para atendimento de acidentes envolvendo produtos perigosos. Nela são avaliados critérios importantes como, por exemplo, o tempo de resposta para o atendimento, a sinalização, a integração das equipes envolvidas e os procedimentos adotados.

Durante o treinamento, são mobilizados recursos das concessionárias, como viaturas de inspeção de tráfego, guinchos leves e pesados, caminhão-pipa, ambulâncias de atendimento pré-hospitalar e operadores do Centro de Controle Operacional.

Participação das concessionárias

Nesta quarta-feira (6), a ViaPaulista realizou o segundo simulado do ano, entre as cidades de Restinga e Franca, no km 387 da Rodovia Cândido Portinari (SP-334). A ação contou com o apoio da CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Defesa Civil, Guarda Municipal de Franca, Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros, São Francisco Resgate e Transportadora Videira.

As equipes se empenharam em um atendimento de ocorrência, sendo simulada uma colisão traseira envolvendo um veículo de passeio e uma carreta, que resultou em duas vítimas graves no carro (condutor e passageiro) e duas vítimas leves (passageiros banco traseiro). O treinamento também contou com um agravamento da ocorrência, com o derramamento de ácido sulfúrico na pista, considerado produto perigoso e inflamável.

A Entrevias Concessionária de Rodovias realizou na terça-feira (5) o treinamento de acidente envolvendo produto perigoso. O evento aconteceu no km 319 da Rodovia Dona Leonor Mendes de Barros (SP-333), em Marília.

Durante o simulado, que contou com a participação de 30 profissionais, as equipes foram treinadas para identificar o tempo de resposta no atendimento da ocorrência. Para isso, foi utilizado um caminhão carregado com combustível que se envolveu em um acidente com dois veículos de passeio, onde foram apresentadas as ações de atendimento, resgate e triagem das vítimas.

A atividade contou com a participação da ARTESP, Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros, CETESB, SAMU, FAIP, Posto Gigantão, Ambipar e São Francisco Resgate.

Atualmente, o Sistema de Atendimento ao Usuário (SAU) da concessionária funciona 24 horas por dia, possui uma frota de 55 veículos e 17 postos instalados no trecho rodoviário.

Ainda na terça-feira (5), a Rodovias do Tietê também realizou o simulado na Rodovia Prefeito Genaro Vigorotti (SPA-051/101), no município de Rafard, próximo ao km 51 da rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101).

O exercício, que contou com o apoio da ARTESP, teve ainda, a participação do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), das Defesas Civis de Capivari, Elias Fausto e Rafard, além do SAMU de Hortolândia.

Foi reproduzido, em tempo real, um cenário de acidente entre um caminhão transportando carga perigosa e um veículo de passeio, envolvendo múltiplas vítimas. Durante o treinamento, as equipes tiveram a oportunidade de atuar em condições simuladas, vivenciando o passo a passo das ações emergenciais necessárias em situações críticas.