Concessionárias passam a administrar lotes Nova Raposo e Rota Sorocabana

A partir de domingo (30), as concessionárias CCR Sorocabana e Ecovias Raposo-Castello iniciam suas operações, marcando o início da concessão dos lotes Nova Raposo e Rota Sorocabana. Com investimentos previstos de R$ 8,8 bilhões para a Rota Sorocabana e R$ 7,9 bilhões para a Nova Raposo, as concessões irão modernizar a infraestrutura rodoviária e a segurança viária do Estado. A Artesp – Agência de Transporte do Estado de São Paulo será responsável pela fiscalização dos contratos de concessão.

As concessionárias serão responsáveis por uma série de melhorias na malha viária, incluindo duplicações, faixas de ultrapassagem, acostamentos, ciclovias, passarelas e obras de segurança e drenagem.

Com o início das operações, estarão disponíveis postos provisórios de Serviços de Atendimento ao Usuário (SAU), oferecendo assistência emergencial, sanitários, fraldários, salas de descanso, Wi-Fi, água potável e estacionamento. Os postos estarão distribuídos ao longo das rodovias para garantir suporte aos motoristas.

Na CCR Sorocabana, os SAUs estarão localizados nas rodovias Castello Branco (SP-280), no km 57 (sentido Leste); José Ermírio de Moraes (SP-075), no km 8 (sentido Sul); Raposo Tavares (SP-270), nos km 35, 77 e 102 (sentido Oeste); Bunkiro Nakão (SP-250), nos km 67 (sentido Oeste), 103 (sentido Leste), 141 (sentido Oeste) e 163 (sentido Leste); SP-264, no km 119 (sentido Sul); e Raimundo Antunes Soares (SP-079), nos km 112 (sentido Sul), 136 (sentido Norte), 171 (sentido Sul) e 199 (sentido Sul).

Já na Ecovias Raposo-Castello, os SAUs poderão ser encontrados na SP-270, no km 19 (sentido Leste) e no km 28 (sentido Oeste); e na SP-280 nos km 24 (sentido Leste), 30 (sentido Oeste) e 39 (sentido Leste).

Recursos operacionais

Em cada trecho rodoviário os usuários terão à disposição no início da operação recursos para atendimento. Na Rota Sorocabana estarão disponíveis 10 veículos de inspeção de tráfego, 5 guinchos leves, 5 veículos plataformas (VIA’s), 3 guinchos pesados, 2 caminhões pipa e 2 veículos de apreensão de animais, além de 16 ambulâncias, sendo 13 de suporte básico e 3 UTIs móveis.

No trecho administrado pela concessionária Ecovias Raposo-Castello haverá 3 ambulâncias de suporte básico e 3 UTIs móveis, 6 guinchos leves, 3 guinchos pesados, 3 viaturas de inspeção de tráfego, 4 motos inspeções, 1 veículo e 1 carretinha para remoção de animais, além de 1 caminhão pipa para irrigação.

O Centro de Controle Operacional (CCO) das concessionárias, integrado com o Centro de Controle de Informações (CCI) da Artesp, monitorarão em tempo real as rodovias, garantindo comunicação com os SAUs e veículos operacionais para atendimento eficiente às ocorrências.

Aos usuários que trafegarem pelas vias administradas pelas respectivas concessionárias, o serviço 0800 25 27 280 (Sorocabana) e 0800 270 0 280 (Castello-Raposo) estará disponível a partir das 0h do dia 30, oferecendo suporte aos usuários para atendimento pré-hospitalar, socorro mecânico, guinchamento e demais necessidades em rodovia.