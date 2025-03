SP firma contrato de concessão para modernização do sistema rodoviário Nova Raposo

O Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Parcerias em Investimentos e da Agência de Transporte do Estado (Artesp), oficializou um novo contrato de concessão com a Concessionária Ecovias Raposo Castello. Este acordo visa a ampliação, operação, conservação e manutenção do sistema rodoviário conhecido como Nova Raposo. A formalização ocorreu no dia 14 de março de 2025, sendo publicada no Diário Oficial no dia 18 do mesmo mês.

A concessão foi obtida mediante um processo de Concorrência Internacional e terá um período de validade de 30 anos, com um investimento total estimado em R$ 7,9 bilhões. Os recursos serão aplicados ao longo de 92 quilômetros das rodovias Castello Branco (SP-280), Raposo Tavares (SP-270) e Coronel PM Nelson Tranchesi (SP-029). Além dos serviços obrigatórios estipulados no contrato, a exploração de receitas acessórias também está contemplada.

A assinatura deste contrato foi realizada com a participação da concessionária selecionada e sob a supervisão da Artesp e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER). O principal objetivo desta iniciativa é assegurar os investimentos necessários para a modernização e aprimoramento da infraestrutura rodoviária, proporcionando maior segurança e eficiência aos usuários das estradas.