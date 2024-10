Rota Sorocabana terá R$ 1,15 bi em investimentos para duplicações e faixas adicionais

Os envelopes com as propostas dos consórcios que vão concorrer à concessão da Rota Sorocabana foram entregues nesta sexta-feira (25), na Bolsa de Valores de São Paulo (B3). O leilão está previsto para a próxima quarta-feira (30). Com investimento de R$ 8,8 bilhões, o projeto abrange 460 quilômetros de 12 rodovias localizadas na região Sudoeste e beneficiará 17 municípios do estado. Ele faz parte da Maratona de Leilões do Governo de São Paulo que tem início nesta terça-feira (29) e segue até o próximo mês com movimentação de R$ 19,1 bilhões em investimentos privados para o Estado dividos em cinco projetos.

A Rota Sorocabana inclui 94 quilômetros de duplicação de rodovias e 197,5 quilômetros de faixas adicionais, simples e duplas, com investimentos estimado em R$ 1,15 bilhão. O investimento total previsto para os próximos 30 anos, nos 460 km de vias concedidas é de R$ 8,7 bilhões e vai beneficiar 17 cidades na região sudoeste do estado.

A concessão à iniciativa privada tem como objetivo melhorar o tráfego e a segurança viária, reduzindo também os congestionamentos e acidentes na região. De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP), o tráfego anual no trecho a ser concedido é de 311 milhões de veículos. No caso da SP-250 (Rodovia Bunjiro Nakao), entre os municípios de Vargem Grande Paulista e Piedade, haverá duplicação da via, totalizando 48,2 km. Também serão construídas 35,7 km de faixas adicionais em pista simples no trecho seguinte da rodovia, com 6 km em Piedade, 21,4 km em Pilar do Sul e 8,1 km em São Miguel Arcanjo.

Já a SP-079 (Rodovia Tenente Celestino Américo), que será uma alternativa de acesso à Régis Bittencourt, receberá 24,3 km de duplicação, sendo 5,5 km em Sorocaba, 12,9 km em Votorantim e 5,9 km em Piedade. No trecho seguinte, que cruza a Serra de Tapiraí, contará com 40,2 km de faixas adicionais em pista simples, com 7,3 km em Piedade e 32,9 km em Tapiraí. No trecho de serra, serão implantadas correções de curvas, nova iluminação e uma rampa de escape para dar maior segurança. Em Juquiá, serão 15 km de faixas adicionais em pista simples que ajudarão a melhorar o tráfego de veículos e caminhões.

A Rodovia Raposo Tavares, na região de Sorocaba, receberá 46,7 km de faixas adicionais em pista dupla, das quais 12,8 km serão implantadas em Vargem Grande Paulista e 28,6 km em Sorocaba, aliviando o trânsito e reduzindo congestionamentos nos trechos em que a estrada cruza a mancha urbana dos municípios.

A Castelinho (SP-075) terá 31,3 km de faixas adicionais em pista dupla entre Sorocaba e Itu, enquanto a Rodovia Castello Branco (SP-280) receberá 43,4 km de faixas adicionais em pista dupla, divididos entre São Roque e Mairinque (25,5 km) e em Itu (17,9 km). Na SP-264 (Rodovia João Leme dos Santos) haverá 4,1 km de duplicação em Salto de Pirapora. Além disso, serão realizadas duplicações de 3,3 km na Avenida Antônio Fauci em Ibiúna, 2,5 km na SPA 103/079 em Votorantim e 11,6 km na SPA 104/079 em Salto de Pirapora, com o objetivo de otimizar a fluidez do tráfego local.

Maratona de Leilões

O Governo de São Paulo fecha o ano com a Maratona de Leilões programada para os meses de outubro e novembro, que devem garantir mais de R$ 19,1 bilhões em investimentos privados para o Estado. Os projetos envolvem concessões e parcerias público-privada (PPPs) que trarão benefícios diretos nas áreas de mobilidade, educação e saúde.

Os leilões incluem os lotes da Rota Sorocabana, Novas Escolas (dois lotes), Loteria Estadual e Nova Raposo, com projetos estratégicos que preveem melhorias na infraestrutura de 550 km de rodovias, beneficiando quase 25 municípios paulistas, construção de 33 novas escolas para atender 35 mil estudantes nos ensinos fundamental e médio, além de 11 mil pontos de serviços lotéricos, com uma estimativa de arrecadação de R$ 3,4 bilhões que serão destinados à saúde.

Os novos contratos preveem indicadores da qualidade de prestação de serviço que vão permitir a fiscalização eficaz dos contratos por parte do poder público. O governador Tarcísio de Freitas destaca a importância social dos projetos de PPP e o aprimoramento dos processos de regulação com a nova legislação das agências paulistas.

O leilão para a concessão da Rota Sorocabana será na próxima quarta-feira (30), na B3, Bolsa de Valores de São Paulo. A empresa vencedora será a que oferecer o maior valor de outorga. O início das obras está previsto para 2025. Ao todo, serão beneficiados 17 municípios, são eles: Alumínio, Araçariguama, Araçoiaba da Serra, Cotia, Ibiúna, Itu, Juquiá, Mairinque, Piedade, Pilar do Sul, Salto de Pirapora, São Miguel Arcanjo, São Roque, Sorocaba, Tapiraí, Vargem Grande Paulista e Votorantim.

Programa de Parcerias de Investimentos (PPI-SP)

O projeto de Concessão da Rota Sorocabana faz parte do PPI-SP, que é uma iniciativa do Governo do Estado que visa ampliar as oportunidades de investimento, emprego, desenvolvimento socioeconômico, tecnológico, ambiental e industrial em São Paulo.

Com foco nas áreas de Rodovias, Mobilidade, Social e Água/Energia, o PPI-SP está realizando o maior e mais completo programa de investimentos com a iniciativa privada da história de São Paulo, beneficiando a população paulista e impulsionando o crescimento econômico regional. Ao todo, já são 25 projetos qualificados e uma carteira de mais de R$ 495 bilhões.