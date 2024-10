Concessionária interdita trecho da rodovia Rio-Santos devido às chuvas

A decisão ocorre após um período de chuvas intensas nas últimas 24h e visa preservar a vida de motoristas em uma área rodeada de encostas. Não houve, no entanto, relatos de deslizamentos.

Segundo a empresa, uma vistoria está marcada para as primeiras horas da manhã deste domingo (20), para avaliar a liberação do tráfego no trecho interditado.

“A orientação é que o motorista evite trafegar pela rodovia e, em caso de emergência, pare num posto de serviço ou em uma das cidades próximas à rodovia”, explicou em nota a CCR.

CHUVA SE DESLOCA PARA RIO E MG

Após as fortes chuvas que deixaram milhões de pessoas sem energia em São Paulo na última semana, o foco das tempestades está deslocando, de acordo os meteorologistas.

Agora, a capital paulista não tem mais risco iminente de temporais como havia sido previsto nos últimos dias. Eles explicam que a circulação intensa de vento do mar para o continente alterou as condições de chuva.

Segundo os boletins do Climatempo, as áreas de instabilidade se espalham pelo Sudeste, atingindo principalmente os estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais entre sábado (19) à noite e a madrugada e manhã de domingo (20).

Há previsão de temporais acompanhados de ventanias, com “grande chance” de ocorrência de queda de árvores, grandes alagamentos, inundações, enxurradas e deslizamentos de encostas em virtude do elevado volume de chuva, principalmente no Rio de Janeiro e nas cidades do centro-sul de Minas Gerais.