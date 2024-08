Concessão da rodovia SP-079 vai melhorar segurança e fluidez entre interior e litoral

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI), está propondo melhorias na SP-079 (Rodovia Tenente Celestino Américo), que liga o interior ao litoral sul do Estado. As intervenções vão aprimorar a segurança e a fluidez do tráfego em um dos trechos mais críticos da rodovia. O edital de concessão rodoviária da Rota Sorocabana inclui 460 quilômetros de rodovias e beneficiará moradores de 17 municípios. O leilão está previsto para o dia 30 de outubro.

O trecho de Serra da SP-079, entre Tapiraí e Juquiá, receberá 40 km/h de faixa adicional, além de ajustes no traçado para reduzir curvas fechadas e melhorar a segurança. Atualmente, esse segmento limita a velocidade média a 15 km/h devido à pista única e às condições da estrada. Com as reformas, a velocidade média será elevada, permitindo tráfego bidirecional aos usuários. Também será criado um novo contorno viário em Juquiá, conectando a SP-079 diretamente à rodovia Régis Bittencourt, oferecendo uma alternativa mais eficiente do interior ao litoral sul e à região sul do país.

Atualmente, a SP-079 movimenta cerca de 6 mil veículos por dia, conectando cidades como Salto, Itu, Votorantim, Piedade, Tapiraí e Juquiá. As melhorias se estendem também ao trecho entre Votorantim e Piedade, onde a rodovia será duplicada. Todo o percurso até Juquiá passará por recuperação de pavimento, garantindo uma superfície mais segura e durável, e a instalação de sete viadutos. Além disso, serão construídos 20 dispositivos de conexão, incluindo rotatórias e retornos em diversos formatos ao longo da rodovia, e 51 novos acessos, que facilitarão a mobilidade local entre as cidades.

A segurança dos pedestres será aprimorada com a construção de duas passarelas, e 62 pontos de ônibus serão criados para melhorar a conectividade e o transporte público na região, estimulando o uso de transporte coletivo em vez de veículos particulares.

Com um investimento total de R$ 817 milhões, as obras da SP-079 abrangem todas as etapas a serem realizadas pela concessionária que vencer o leilão previsto para 30 de outubro de 2024, incluindo a duplicação, construção de faixas adicionais, recuperação e manutenção de pavimentos, e infraestrutura para pedestres.

Essas melhorias visam aumentar a segurança e a capacidade da rodovia, além de proporcionar um impacto positivo na mobilidade regional, reduzindo a necessidade de passar pela Região Metropolitana de São Paulo e oferecendo uma rota alternativa para o escoamento da produção agrícola e industrial para a região sul do país.

Concessão da Rota Sorocabana

O projeto Rota Sorocabana abrange 12 rodovias na região sudoeste do estado, beneficiando 17 municípios. A concessão inclui trechos importantes como a SP-270 (Raposo Tavares), a SP-280 (Castelo Branco), a SP-075 (Castelinho) e a própria SP-079. Ao todo, serão beneficiados os municípios de Alumínio, Araçariguama, Araçoiaba da Serra, Cotia, Ibiúna, Itu, Juquiá, Mairinque, Piedade, Pilar do Sul, Salto de Pirapora, São Miguel Arcanjo, São Roque, Sorocaba, Tapiraí, Vargem Grande Paulista e Votorantim.

O investimento estimado é de R$ 8,7 bilhões em 30 anos de concessão. As melhorias incluem duplicação de pistas, criação de faixas adicionais, correção de traçados e construção de passarelas e pontos de ônibus. O início das obras está previsto para 2025.

Outro ponto importante é a redução nas tarifas cobradas daqueles que trafegaram nos trechos em que já há concessão. Em média, os motoristas terão queda de 22%. Além disso, a Rota Sorocabana também contará com um sistema de pedágio automático (free flow), permitindo uma cobrança justa em relação ao trecho percorrido. As praças de pedágio atuais serão convertidas em pórticos, resultando na redução da tarifa quilométrica e diminuindo o tempo de viagem.

Programa de Parcerias de Investimentos (PPI-SP)

O projeto do Lote Rota Sorocabana faz parte do Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP), uma iniciativa do Governo do Estado que visa ampliar as oportunidades de investimento, emprego, desenvolvimento socioeconômico, tecnológico, ambiental e industrial em São Paulo.

Com foco nas áreas de Rodovias, Mobilidade, Social e Água/Energia, o PPI-SP está realizando o maior e mais completo programa de investimentos em parceria com a iniciativa privada da história de São Paulo, beneficiando a população paulista e impulsionando o crescimento econômico regional. Ao todo, já são 24 projetos qualificados e uma carteira de mais de R$ 470 bilhões.