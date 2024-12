Concerto de Eva traz Trio Aquarius para apresentação única neste sábado (7), em SP

O encerramento da temporada de 2024 da série Concertos de Eva contará com o Trio Aquarius, formado por Flávio Augusto no piano, Ricardo Amado no violino, e Ricardo Santoro no violoncelo. A apresentação única “Alma Latina” será neste sábado (7), às 17h, no auditório da Casa Museu Eva Klabin. Entrada gratuita e sujeita à lotação da casa.

Com mais de 30 anos de trabalho, o Trio Aquarius traz para este concerto um repertório vasto, rico em latinidade. A versão brasileira do conceito de alma latina é representada através das criações dos compositores Ernesto Nazareth, Radamés Gnattali, Francisco Mignone e Edino Krieger. A inspiração destas obras vem do imaginário popular, que sempre alcança, através dos sons, a essência da alma do nosso povo, como na “Congada”, do paulistano Francisco Mignone, no “Choro Manhoso”, do catarinense Edino Krieger, na “Alma Brasileira”, do gaúcho Radamés Gnattali, ou “Coração que sente”, do carioca Ernesto Nazareth.

Uma das canções que será interpretada é a icônica “Quatro Estações Portenhas”, do argentino Astor Piazzolla. Esta é uma das obras mais conhecidas de Piazzolla e, na versão com solista e orquestra, a canção é sempre pareada nas programações com a também conhecida “Quatro Estações”, do compositor Antonio Vivaldi.

Esta será a décima segunda apresentação do ano da série “Concertos de Eva”, que oferece ao público recitais e concertos de formações camerísticas, reafirmando o compromisso da Casa Museu Eva Klabin com o fomento e a difusão da performance musical. Esta iniciativa reafirma o legado de sua fundadora, Eva Klabin, como uma incentivadora de artistas através da promoção de inúmeras apresentações musicais durante a sua vida no espaço.

SERVIÇO:

Dia: 7 de dezembro (sábado), às 17h

Local: Casa Museu Eva Klabin (Av. Epitácio Pessoa, 2480 – Lagoa)

Entrada gratuita. Retirada dos ingressos a partir de 16h na bilheteria.

Capacidade: 80 pessoas

Classificação livre