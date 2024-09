Concerto da Filarmônica de MG que celebra primavera tem transmissão na Rádio MEC

A Rádio MEC transmite ao vivo, neste domingo (29), às 11h, o sexto espetáculo da série de “Concertos para a Juventude” de 2024 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Realizado na Sala Minas Gerais, em Belo Horizonte, o concerto “Primavera” faz uma saudação à chegada da estação das flores.

A apresentação tem regência do maestro associado da Filarmônica de Minas Gerais, José Soares. Desde que assumiu o posto na orquestra, Soares atua como regente titular do seriado “Concertos para a Juventude”, voltado às famílias e à formação de novos públicos.

O programa do espetáculo começa com “Vozes da primavera”, de Johann Strauss Jr. Composta em 1883, a peça celebra a chegada da primavera, simbolizando renovação, alegria e o despertar da natureza. A música evoca o canto dos pássaros e o florescimento das flores.

O repertório executado pela Filarmônica e transmitido pela Rádio MEC inclui “Canção da primavera”, de Felix Mendelssohn. Com uma melodia delicada e etérea, a obra enaltece a leveza e serenidade da primavera, sugerindo o florescimento de flores e o suave despertar da natureza após o inverno.

“O primeiro cuco da primavera”, de Frederick Delius, também compõe o programa do espetáculo e marca a chegada da primavera através de sons suaves e naturais. Criada em 1912, a obra faz parte de duas peças orquestrais inspiradas pela natureza.

Ainda durante o concerto, a orquestra mineira interpreta “O Quebra-Nozes: Valsa das Flores”, de Tchaikovsky. Nesta música, o público escuta a harpa brilhar, seguida pela trompa introduzindo o tema principal, passando depois para as cordas, em uma melodia arrebatadora e extremamente cativante.

Composta por Tom Jobim, com arranjos de Mário Adnet, “Chovendo na roseira” celebra a natureza em sua forma mais delicada e poética. A canção traz uma atmosfera de tranquilidade, com uma melodia suave que evoca a beleza da chuva caindo sobre uma roseira.

“Primavera Porteña”, de Astor Piazzolla com arranjos de Fábio Mechetti, encerra o programa. Dedicada à primavera, a obra mistura o tango tradicional com elementos de música erudita e jazz, criando uma fusão única e expressiva do tango de Piazzolla.

Sobre a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais

Fundada em 2008, a Filarmônica de Minas Gerais tornou-se referência no Brasil e no mundo por sua excelência artística e vigorosa programação. Conduzida pelo seu diretor artístico e regente titular, Fabio Mechetti, a orquestra é composta por 90 músicos de todas as partes do país, da Europa, Ásia e Américas.

O grupo possui 18 discos gravados, entre eles quatro que integram o projeto Brasil em Concerto, do selo internacional Naxos junto ao Itamaraty. O álbum “Almeida Prado – obras para piano e orquestra”, com Fabio Mechetti e Sonia Rubinsky, foi indicado ao Grammy Latino 2020.

Serviço

Concerto Orquestra Filarmônica de Minas Gerais – domingo, dia 29/09, às 11h, ao vivo na Rádio MEC FM