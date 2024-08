Compromisso SP Carbono Zero ganha adesão de mais 4 empresas para redução de emissões de gases

Mais quatro empresas de diferentes setores da economia acabam de se juntar ao Compromisso SP Carbono Zero, uma iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) do Estado de São Paulo que visa a descarbonização até 2050. Thyssenkrupp (siderurgia), Avocado Jaguacy (alimentos), Sabesp (saneamento) e LF1 (consultoria) se somam a companhias como Assaí Atacadista, Hospital Sírio Libanês, Lenovo, Motorola e Unicamp no compromisso de cortar emissões de gases de efeito estufa e contribuir para um futuro mais sustentável.

Alinhada à campanha Race to Zero da ONU, a iniciativa incentiva as organizações localizadas no estado de São Paulo a apresentar seus inventários de emissões diretas e a estabelecer trajetórias claras de descarbonização. Para aderir, as organizações devem preencher um formulário disponível em Link . A pré-adesão permite que, em até 180 dias, as entidades preparem um inventário de emissões e proponham metas de descarbonização até 2050, baseado em toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO2eq).

As empresas que aderem podem receber diferentes selos de reconhecimento. O selo Platina será concedido àquelas que comprovarem adesão à campanha Race to Zero, enquanto o selo Ouro será destinado às que se comprometerem a neutralizar suas emissões até 2050. As que apresentarem suas trajetórias até 2050 e o inventário de emissões do ano base (2020 ou posteriores) receberão o selo Prata. Já as que apenas enviarem o inventário, sem previsões futuras, ganharão o selo Bronze. Além disso, boas práticas de mitigação poderão ser validadas com uma menção.

Esta é a segunda etapa do programa. A atualização das regras eliminou a linha de corte para os maiores emissores, incorporando todos os aderentes da Campanha Race to Zero na categoria Platina. O compromisso agora terá validade de dois anos, permitindo que as organizações atualizem suas informações e solicitem mudanças de categoria.

Esse programa, lançado em novembro de 2023, é uma evolução do Acordo Ambiental São Paulo, de 2019, e do Protocolo Climático de São Paulo, de 2015. Os benefícios da adesão incluem melhor posição estratégica no mercado, maior transparência e articulação com outros atores, além de preparar as organizações para o futuro mercado regulado de carbono. A análise das informações coletadas permitirá identificar oportunidades em diversos setores, como energia, transporte, agropecuária e gestão de resíduos.