Complexo Olímpico Baby Barioni anuncia abertura de novas turmas de natação

O Complexo Olímpico Baby Barioni, gerido pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, inicia a formação de novas turmas para as aulas de natação. O processo de seleção ocorrerá durante o mês de janeiro, distribuído em três blocos de datas que vão do dia 13 ao 31.

A seleção será realizada diariamente, das 8h às 11h, nas seguintes datas: 13 a 17, 20 a 24 e 27 a 31. Os candidatos devem ter idade mínima de 18 anos e trazer consigo sunga ou maiô, óculos de natação e touca. A cada dia, serão disponibilizadas 50 senhas, respeitando a ordem de chegada dos interessados.

Os selecionados serão conhecidos no dia 4 de fevereiro por meio de um sorteio. É fundamental que os escolhidos confirmem suas inscrições até o dia 14 do mesmo mês, apresentando cópia do RG, um atestado dermatológico original datado para 2025 e um atestado clínico/cardiológico original para candidatos com 70 anos ou mais. Além disso, deverão levar duas fotos no formato 3×4.

O complexo oferecerá um total de 140 vagas distribuídas em três turmas. Os horários das aulas serão organizados da seguinte forma: para os alunos de 18 a 49 anos, as aulas ocorrerão das 7h20 às 8h20 e das 8h30 às 9h30; já para os alunos acima de 50 anos, as aulas estão agendadas para das 10h às 11h. A coordenação das atividades ficará a cargo da professora Silvia.

Localizado na Rua Germaine Burchard, nº 451, no bairro Água Branca, zona oeste da capital paulista, o Complexo Olímpico Baby Barioni se destaca como um importante espaço para a prática esportiva na região.