Complexo Hospitalar de Clínicas de São Caetano recebe acreditação nível 2 da ONA

O Complexo Hospitalar de Clínicas recebeu, no dia 2 de dezembro, acreditação nível 2 da ONA (Organização Nacional de Acreditação), que além de avaliar os critérios de segurança, também exige da organização uma gestão integrada dos processos, promovendo ações de melhorias entre as áreas. A ONA é uma organização não governamental chancelada pela International Society for Quality – ISQUA, órgão máximo da acreditação para serviços de saúde no mundo.

O certificado foi entregue ao prefeito José Auricchio Júnior nesta terça-feira (17/12), no auditório do Complexo Hospitalar. Apenas 7% dos hospitais brasileiros (entre públicos e privados) têm esse certificado de acreditação.

“Sem dúvida traz segurança ao paciente. É um reconhecimento muito difícil de conquistar porque precisa ter uma série de processos certificados. E São Caetano conseguiu isso depois de 15 meses de uma permanente auditoria. Isso nos dá a garantia de um hospital seguro e com qualidade de gestão ao morador, e reafirma a nossa permanente busca pela melhoria dos processos de atenção à Saúde”, destacou Auricchio.

Com foco na segurança do paciente e melhoria contínua dos processos, a instituição passou por uma avaliação detalhada, através de uma IAC (Instituição Acreditadora Credenciada) e sua equipe de avaliadores habilitada pela ONA. Eles buscaram evidências de conformidade com os padrões do Manual Brasileiro de Acreditação nas diversas áreas, incluindo a gestão organizacional, a qualidade e segurança na assistência prestada e gestão integrada entre os processos.

De acordo com o Superintendente Técnico da ONA, Dr. Péricles Cruz, a certificação de uma organização de saúde através da acreditação é um reconhecimento de que a instituição atende aos rigorosos padrões que a metodologia exige. Em mais de 20 anos de atuação, a ONA já certificou várias Organizações de Saúde.

“A acreditação é válida por dois anos e será acompanhada por nossos avaliadores por meio de visitas periódicas de manutenção. O processo de acreditação é de caráter voluntário e educativo, não configurando uma fiscalização. No decorrer da avaliação todas as áreas da instituição são visitadas e mais de 1,7 mil requisitos verificados antes da homologação da acreditação”, explica.

“O Complexo Hospitalar de Clínicas de São Caetano do Sul iniciou sua jornada em busca da acreditação pela ONA em junho de 2023, com uma primeira autoavaliação realizada pela diretoria administrativa do Complexo Hospitalar. Em seguida, foi instituído o Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente, que passou a organizar as ações em busca desse reconhecimento de mérito. Foi elaborado um modelo de governança corporativa e clínica para ser desdobrado em ações moduladas e síncronas por todo o hospital”, explicou o secretário de Saúde, Guilherme Espósito.

Com a organização de um modelo de governança foi solicitada uma avaliação de Diagnóstico Organizacional (DO), junto à Organização Nacional de Acreditação, primeiro passo para início formal do processo. A Instituição Acreditadora ganhadora do processo para realização do DO foi a Infinity Accreditation Healthcare que, junto com sua equipe técnica de avaliadores, fez uma grande palestra de sensibilização com todas as lideranças e gestores do Complexo Hospitalar e, em abril, acompanhou todas as práticas operacionais e assistenciais em cumprimento aos padrões de qualidade homologados no Manual de Acreditação 2023 da ONA.

Toda equipe do Complexo Hospitalar passou a trabalhar sob monitoramento do Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente e, após mais uma autoavaliação e auditorias, realizadas entre junho e outubro, foi feito o requerimento formal à Instituição Acreditadora para que fosse programada a Avaliação de Acreditação, etapa que aconteceu entre os dias 12 e 14 de novembro, finalizada com a entrega de dois níveis de acreditação: segurança do paciente e gestão integrada.