Comparecimento às urnas neste ano é menor que em 2020, diz universidade

O comparecimento dos cidadãos na eleição dos Estados Unidos deste ano foi menor do que o registrado quatro anos antes, segundo projeção da Universidade da Flórida. Agora, 65% dos possíveis eleitores registraram seu voto, ante 67% que elegeram Joe Biden e 60% na primeira eleição de Trump.

Nos EUA, a participação ativa no pleito não é obrigatória. Ambas as campanhas trabalharam para convencer os cidadãos a votar, especialmente nos estados-pêndulo. Nessas regiões, os números parciais demonstram uma grande participação de eleitores, segundo o jornal Financial Times.