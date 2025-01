 Como evitar dengue em crianças

A dengue é uma doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e que afeta todas as idades. Porém as crianças, em especial, precisam ter mais cuidado.

Os principais sintomas em crianças pequenas se manifestam por choro intenso e irritabilidade, febre alta, manchas vermelhas na pele, dores musculares e nas articulações, dor de cabeça ou atrás dos olhos, além de recusa de alimentos e bebidas, o que pode agravar a desidratação.

“É importante ficar atento aos sintomas que podem ser confundidos com os da gripe. Por isso, é importante procurar atendimento o mais rápido possível”, alerta o pediatra Dr. Gabriel Farias, do Hospital Icaraí, em Niterói.

Segundo o Dr. Gabriel, é importante não automedicar as crianças, principalmente com anti-inflamatórios e antitérmicos que contenham ácido acetilsalicílico.

“É importante também que as crianças sejam vacinadas contra a dengue no sistema público de saúde e usem repelente de acordo com sua faixa etária”, explica.