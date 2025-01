ViaMobilidade promove ‘Dia D de Combate à Dengue’ na Estação Osasco

A ViaMobilidade, em parceria com a Prefeitura de Osasco e a Defesa Civil do Estado de São Paulo, realiza nesta quarta-feira (29), a partir das 7h30, o “Dia D de combate à dengue”, na Estação Osasco, das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda. Agentes municipais de saúde do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Osasco, da Defesa Civil e colaboradores da concessionária farão um mutirão de conscientização com a distribuição de informativos e esclarecimentos de dúvidas sobre como combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, chikungunya e zika.

Os passageiros serão orientados sobre como identificar e eliminar possíveis focos e criadouros do mosquito, que podem estar presentes em recipientes com água acumulada, como copos, bandejas, pneus, pratos de vasos, algumas plantas e troncos. Além da ação na Estação Osasco, uma outra equipe realizará vistoria para identificação e eliminação de possíveis criadouros nas dependências do Pátio Presidente Altino, incluindo via permanente, pátios, estações, bases de manutenção, oficinas e áreas administrativas da concessionária.

Além disso, colaboradores da ViaMobilidade participarão de palestra ministrada pela Secretaria Municipal da Saúde de Osasco sobre orientações voltadas à prevenção da dengue. Esses colaboradores atuarão como multiplicadores, repassando os ensinamentos para os demais amigos e familiares.

“Essa iniciativa visa orientar nossos clientes e colaboradores, pois só se combate a dengue com trabalho educativo e de conscientização. Elaborar um plano de contingência, principalmente em épocas de chuvas, é de extrema importância. Por isso, recebemos a visita dos agentes da Prefeitura de Osasco com frequência, que são nossos parceiros para eliminar possíveis focos do mosquito”, enfatiza Andre Costa, diretor da ViaMobilidade – Linhas 8 e 9.

O prefeito de Osasco, Gerson Pessoa, destaca que “a iniciativa é necessária para conscientizar a população sobre a prevenção da dengue e essencial para promover a saúde e o bem-estar da comunidade. Além disso, a colaboração entre o poder público e a iniciativa privada é fundamental para o sucesso de campanhas de saúde como essa.”

Depois da ação na estação, agentes da Defesa Civil do Estado e dos municípios de Osasco, Itapevi e Carapicuíba farão vistoria em imóveis de bairros da região.

“Estamos em um período propício para a proliferação do mosquito Aedes aegypti devido às chuvas intensas aliadas às altas temperaturas. Por isso, precisamos somar esforços para reduzir o número de casos de dengue em todo o Estado. Como as estações da ViaMobilidade recebem milhares de pessoas diariamente, são ótimos locais para levarmos orientações ao público”, pontua o tenente Maxwel Celestino de Souza, diretor-adjunto de Comunicação da Defesa Civil do Estado de São Paulo.