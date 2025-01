Como cuidar da saúde das crianças na volta às aulas

Com a proximidade da volta às aulas, a atenção com a saúde das crianças precisa ser redobrada, já que o convívio em grupo pode aumentar o risco de exposição a doenças. Para fortalecer a imunidade, é preciso manter uma alimentação equilibrada, incluindo frutas, legumes, proteínas e alimentos ricos em vitaminas para ajudar a proteger o organismo.

Outro ponto crucial é garantir que a carteira de vacinação esteja em dia, especialmente com vacinas como a da gripe e outras recomendadas pelo calendário vacinal, ressalta a técnica de enfermagem do Colégio Marista Asa Sul, Raquel Nunes Ribeiro: “Essas imunizações são fundamentais para prevenir doenças contagiosas comuns em ambientes escolares”.

Além disso, é preciso reforçar hábitos de higiene simples, como lavar as mãos regularmente e evitar o compartilhamento de itens pessoais. Com esses cuidados, as crianças estarão mais preparadas para aproveitar o início do ano letivo de forma mais saudável e segura.

Cuidados com o calor

O período de verão e as altas temperaturas da época também exigem atenção. Por isso, é importante lembrar de evitar a exposição ao sol entre 10 e 16 horas e oferecer bastante água. Além disso, o uso de roupas leves, manter os ambientes bem ventilados e não esquecer do protetor solar são outros cuidados fundamentais.

A coordenadora de Ensino Fundamental Anos Iniciais do Colégio Marista Cascavel, Aline Karvatte Piloneto, lembra que seguir essas recomendações garante que o verão seja aproveitado com segurança. “Os pais e cuidadores devem criar um ambiente adequado para as crianças brincarem. No horário mais quente, é melhor escolher atividades que possam ser feitas dentro de casa, como jogos ou atividades artísticas, por exemplo”, afirma.

Confira 7 dicas para cuidar da saúde das crianças na volta às aulas: