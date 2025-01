Como a 3ª pista da Imigrantes vai favorecer tráfego de caminhões

No último dia 10, o Governo do Estado de São Paulo apresentou um projeto significativo para a construção de uma terceira pista na Rodovia dos Imigrantes, que visa facilitar o tráfego de caminhões em direção ao litoral, atualmente restrito à Via Anchieta. Esta nova infraestrutura apresentará características geométricas distintas em relação à pista Sul da Anchieta, incluindo inclinações mais suaves e raios de curvatura horizontal ampliados, proporcionando uma circulação mais eficiente para veículos pesados.

Composta por duas faixas de rolamento e um acostamento que poderá ser utilizado como faixa de tráfego, a nova pista está projetada para favorecer especialmente a passagem de caminhões e ônibus. O secretário de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini, enfatizou que a geometria da pista permitirá uma descida mais segura dos caminhões, melhorando assim as condições tanto para os motoristas quanto para a manutenção das vias do Sistema Anchieta-Imigrantes.

Esse sistema é uma das principais rotas que conectam pontos estratégicos do estado, incluindo o Porto de Santos. O projeto da terceira pista promete um acesso mais rápido às margens direita e esquerda do porto, crucial para o aumento da eficiência logística na região.

De acordo com informações da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a nova pista terá um impacto significativo na capacidade do sistema, com um aumento estimado de 145% na descida de veículos pesados. O trecho de serra será composto por 21,5 quilômetros, incluindo 17 quilômetros de túneis e 4 quilômetros em viadutos. Um dos túneis se destacará por ter aproximadamente 6 quilômetros, tornando-se a maior estrutura desse tipo no Brasil.

Com a nova configuração, cerca de 80% do percurso será feito em túneis, o que ajudará a minimizar os impactos ambientais durante a construção. Os estudos realizados visam ainda maximizar o uso das vias já existentes para reduzir a necessidade de desmatamento. Além disso, cada novo túnel contará com um túnel paralelo destinado a emergências, em conformidade com as normas atuais de combate a incêndios.

A obra terá início no quilômetro 43 da Rodovia dos Imigrantes (SP-160) e se conectará ao Rodoanel Mário Covas (SP-021). Na Baixada Santista, a conexão ocorrerá no quilômetro 265 da Rodovia Cônego Domênico Rangoni (SP-055), próximo ao Polo Industrial de Cubatão.

A administração paulista acredita que este projeto atenderá à demanda atual por tráfego e aumentará a capacidade total em cerca de 25%, preparando a via para futuros aumentos no fluxo de veículos. O governador Tarcísio de Freitas declarou: “A nova terceira pista da Imigrantes representa um avanço estratégico para o desenvolvimento logístico não apenas do estado, mas do Brasil. Este projeto não só aumentará em 25% a capacidade do sistema, como também duplicará o acesso dos caminhões ao Porto de Santos.”

Atualmente, a concessionária responsável está desenvolvendo o projeto funcional da nova pista. Após essa fase inicial, os projetos básico e executivo serão elaborados para estabelecer diretrizes claras sobre as especificações técnicas, cronograma e custos envolvidos na execução da obra. Em paralelo, estão sendo realizadas as etapas necessárias para o licenciamento ambiental, com previsão de conclusão para o primeiro semestre de 2026.