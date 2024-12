Comissão de Educação e Cultura da Alesp ouve secretário Renato Feder

A Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo realizou, nesta terça-feira (17), uma oitiva com o secretário estadual da Educação, Renato Feder. A reunião, que ocorreu no auditório Paulo Kobayashi, foi marcada por discussões sobre temas prioritários para o ensino público paulista, como o novo modelo de gestão escolar, políticas de contratação de professores e a situação da infraestrutura nas escolas.

Durante a audiência, o secretário apresentou um balanço das ações implementadas ao longo de 2024. Feder destacou, entre outras iniciativas, a ampliação de programas voltados à alfabetização e ao ensino integral, além da implementação de provas no 2º ano do ensino fundamental em todos os municípios do estado. “A gente pode ver qual o grau de leitura de cada aluno e informar o seu desenvolvimento durante o ano”, explicou.

Os parlamentares abordaram questões como o fechamento de salas noturnas, os resultados da adoção de plataformas digitais de ensino e as condições das unidades escolares em áreas vulneráveis. Deputados da oposição cobraram esclarecimentos sobre a execução orçamentária da pasta, enquanto outros destacaram a necessidade de valorização dos professores.

Diálogo

A deputada Professora Bebel (PT), presidente da Comissão, reforçou a importância do diálogo entre o Legislativo, Executivo e sociedade civil para o fortalecimento da Educação e propôs a realização de uma Audiência Pública futura. “Apesar das divergências, futuramente podemos ter um momento com as entidades para que elas possam expressar suas questões à Secretaria de Educação”, sugeriu a parlamentar.

O deputado Lucas Bove (PL), vice-presidente da Comissão, abordou a remuneração dos professores. “Eu entendo e concordo que os professores recebem muito menos do que deveriam receber. Um caminho, pelo menos a curto prazo, é bonificar o professor cujos alunos têm as melhores notas”, sugeriu ao secretário.

Ao final, Feder comprometeu-se a continuar recebendo lideranças estudantis e representantes de entidades do setor. “Neste ano, já nos reunimos com lideranças estudantis e seguimos abertos ao diálogo”, afirmou.

Entre os participantes da oitiva estavam os deputados e deputadas Carlos Giannazi (Psol), Dr. Eduardo Nóbrega (Podemos), Márcia Lia (PT), Marta Costa (PSD), Monica Seixas do Movimento Pretas (Psol), Tenente Coimbra (PL) e Tomé Abduch (Republicanos).

Inezita

Ainda durante a reunião, foram deliberados os 20 indicados da Comissão à 8ª edição do Prêmio Inezita Barroso, que homenageia personalidades destacadas por sua contribuição à música caipira de raiz.