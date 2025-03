Comissão apura denúncias de cambismo e assédio moral no Corinthians

A Comissão de Justiça do Corinthians protocolou, de uma vez, quatro requerimentos para apurar denúncias de cambismo e também de assédio moral dentro do CT do clube.

A reportagem apurou que os quatro documentos foram enviados ao presidente do Conselho Deliberativo do clube, Romeu Tuma Jr., e repassados à diretoria. A Comissão de Justiça é liderada Leonardo Pantaleão, ex-diretor jurídico do clube.

A comissão pediu apuração interna do sistema de distribuição de ingressos. O intuito é analisar eventuais irregularidades e evitar prejuízos institucionais ao clube após denúncia de Marcelo Munhoes, ex-chefe de TI do clube, sobre desvios no programa Fiel Torcedor.

Também pediu esclarecimentos sobre as declarações da diretoria em relação às ações de combate ao cambismo. A Comissão de Justiça cobrou detalhes sobre a seguinte afirmação feita pelo clube em nota: “Todos os departamentos são obrigados a prestar contas sobre a emissão de ingressos, detalhando a carga disponibilizada e a justificativa para cada liberação, e que essas informações são apresentadas regularmente aos órgãos internos de fiscalização do Corinthians”.

O órgão ainda agiu diante da denúncia de suposto assédio moral contra mulheres que trabalham no clube praticado pelo gerente de futebol Fabinho Soldado. O documento solicita a convocação da Comissão das Mulheres e de Compliance diante da notícia veiculada pelo jornalista Renato Nalesso, conhecido como Kaskão, sobre o caso.

Por fim, a comissão solicitou apuração da conduta do diretor cultural Raul Corrêa da Silva por uma declaração polêmica. Em participação no podcast Alambrado Alvinegro neste mês de março, o dirigente afirmou que “Menino nasce ladrão e menina nasce vadia, esse é o Corinthians”. O órgão repudiou a afirmação e solicitou medidas institucionais, citando a postura da pasta ao criticar uma fala do ex-presidente Mário Gobbi sobre o uso de chinelos na sede social do clube.

OFÍCIOS SEM RESPOSTA

O Conselho Deliberativo e as comissões protocolaram cerca de 14 ofícios pedindo explicações da diretoria desde o início da gestão Augusto Melo.

Cerca de metade dos requerimentos segue sem resposta, de acordo com informações enviadas pelo CD. Dentre os principais assuntos estão os detalhes dos contratos de Ernest & Young, Alvarez & Marsal e Memphis Depay.

A reportagem entrou em contato com o Corinthians pedindo um pronunciamento sobre os requerimentos e atualizará o texto em caso de resposta.

“A Comissão de Justiça do Conselho Deliberativo continua exercendo, com responsabilidade e regularidade, sua obrigação estatutária de fiscalizar a gestão do clube, solicitando esclarecimentos sempre que necessário e conduzindo a apuração de ofícios e denúncias recebidos pelo Conselho Deliberativo, dentro de sua esfera de competência. Esse trabalho nunca foi interrompido e vem sendo conduzido com discernimento e seriedade pelo presidente Romeu Tuma Jr., em conjunto com outras comissões, inclusive. Lamenta-se, contudo, a postura da Diretoria do Corinthians, que tem ignorado de forma sistemática os pedidos de esclarecimentos encaminhados por esta Comissão e por outros órgãos fiscalizatórios.

De toda forma, a Comissão de Justiça reafirma seu compromisso institucional com a legalidade, a transparência e a ética, e seguirá atenta e diligente no cumprimento de suas funções, sempre em defesa do nome, da marca e, sobretudo, da história do Sport Club Corinthians Paulista“, afirma Leonardo Pantaleão, presidente da Comissão de Justiça, à reportagem.