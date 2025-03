Ronaldo diz que compraria o Corinthians se clube virasse SAF

O debate sobre a transformação do Corinthians em uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) tem ganhado destaque nas conversas recentes, especialmente após declarações do presidente do clube, Augusto Melo. O dirigente, que permanecerá no cargo até dezembro de 2026, expressou sua forte oposição à ideia de adotar o modelo SAF, afirmando que acredita na capacidade do clube de se reerguer financeiramente de maneira independente.

Durante sua participação no Charla Podcast, Ronaldo Fenômeno, ex-jogador e ícone do futebol brasileiro, manifestou seu interesse em investir no Corinthians caso a diretoria decida seguir esse caminho. “O dia que o Corinthians decidir virar SAF, eu sou o comprador”, declarou o ex-atacante, reforçando sua ligação com o clube que defendeu por três temporadas antes de se aposentar.

A visão de Augusto Melo é clara: ele defende que o Corinthians possui uma base sólida para enfrentar suas dificuldades financeiras. Em entrevistas anteriores, o presidente afirmou: “Eu sou completamente contra a SAF no Corinthians. O clube é enorme e tem uma torcida apaixonada; nossa dívida é pagável com uma gestão honesta e eficaz. A visibilidade e o potencial de receita do Corinthians são imensos.” Melo acredita que um planejamento adequado pode levar o clube a um futuro próspero sem a necessidade de um modelo que poderia mudar sua estrutura.

Por outro lado, Ronaldo Fenômeno discorda dessa perspectiva. Para ele, a adoção do modelo SAF poderia abrir novas oportunidades de arrecadação e facilitar a resolução das dívidas existentes, como a do estádio. “Consigo encontrar dinheiro no mercado e ficaria entusiasmado em envolver os torcedores nesse processo. Um Corinthians estruturado pode gerar ainda mais receita”, afirmou Ronaldo, destacando a importância da organização financeira para maximizar os ganhos do clube.

A divergência entre as visões dos dois protagonistas do futebol paulista levanta questões importantes sobre o futuro financeiro do Corinthians e os caminhos possíveis para alcançar uma recuperação sustentável.