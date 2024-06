Comgás lança Chamada Pública para aquisição de gás natural e biometano

A Comgás, maior distribuidora de gás natural encanado do Brasil, lança, nesta segunda-feira (3), sua Chamada Pública nº 01/2024, com o objetivo de contratar suprimento de gás natural e biometano com foco a partir de 01 de janeiro de 2025, para atender seus consumidores industriais, comerciais, residenciais, automotivos, de projetos de cogeração e usinas de termogeração.

As empresas interessadas em participar da Chamada Pública deverão apresentar proposta comercial até o dia 28 de junho, de acordo com as definições do Edital, Termo de Referência e Modelo de Proposta Comercial disponíveis no site da Comgás: https://www.comgas.com.br/chamadapublica. Qualquer dúvida pode ser esclarecida através do e-mail: chamadapublica@comgas.com.br.

Gás natural

O gás natural tem inúmeros benefícios. Além de ter um fornecimento contínuo* e ininterrupto, é mais seguro, pois ele é mais leve que o ar, se dissipa com facilidade em caso de vazamento, e não requer estocagem. A cobrança do uso é feita de acordo com o consumo. E, por fim, ainda tem impactos positivos na mobilidade urbana por dispensar o uso de caminhões para entrega.

*Ressalvadas as hipóteses na regulação vigente

Biometano

O biometano é um combustível renovável e intercambiável com o gás natural, portanto pode ser movimentado na rede de distribuição da Comgás. Para acelerar a transição energética, a Companhia tem investido em parcerias para a incorporação do energético em seu portfólio, além de promover estudos para ampliar seu uso em indústrias e veículos comerciais pesados por meio do mapeamento de corredores e rotas logísticas no estado de São Paulo.