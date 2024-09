Comgás implementa programa para fortalecer cultura de parentalidade

Em um contexto onde mais de 11 milhões de mulheres deixaram o mercado de trabalho em 2022 para cuidar dos filhos, de acordo com o Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades (Made), a Comgás, maior distribuidora de gás natural da América Latina, firmou parceria estratégica com a Maternidade nas Empresas, consultoria especializada em equidade de gênero pela valorização da parentalidade no ambiente corporativo. A parceria resultou na co-criação de novas ações do ‘Programa Família Comgás’, incluindo a implementação de cerca de 20 ações práticas para elevar a qualidade da experiência dos pais na Companhia.

A taxa de retorno pós licença-paternidade subiu de 92% em 2022 para 100% em 2023, e a de licença-maternidade aumentou de 77% para 95,2%. Em 2024, todos os pais optaram pela licença-paternidade estendida, e foram realizados mais de 36 atendimentos médicos para as 14 gestantes da Comgás, focando na saúde das mães e seus bebês.

Com a parceria com a Maternidade nas Empresas, a Comgás realizou um diagnóstico para melhor identificar seus pontos fortes e oportunidades em relação à percepção de bem-estar das figuras parentais. Assim, além de revisitar processos e benefícios, foram lançadas cartilhas de acolhimento para lideranças, colaboradores e suas famílias em suas jornadas de parentalidade. De acordo com Leticia Grossi, Diretora de Pessoas e Cultura da Comgás, o processo foi essencial para toda a empresa. “Houve, de fato, melhorias de ponta a ponta, desde o aumento de homens tirando a licença paternidade estendida até o letramento da liderança para acolher a parentalidade nos diferentes formatos de família e entender o impacto nos resultados de negócio”, explica.

Para Luciana Cattony, co-fundadora da Maternidade nas Empresas e Mestra em Parentalidade, as soluções desenvolvidas reforçaram os valores de cuidado na cultura da Comgás. “Revisitamos cada etapa da jornada parental dentro da organização, desde o momento da notícia sobre a gravidez ou adoção, passado pela preparação para saída da licença, finalizando no retorno ao trabalho. Todo o processo reflete diretamente na produtividade, engajamento e valorização das figuras parentais”, conta a executiva.

Já para Susana Sefidvash Zaman, co-fundadora da Maternidade nas Empresas e Mestra em Equidade de Gênero, as ações foram organizadas com o objetivo de garantir continuidade e efetividade das soluções. “Apoiamos o reposicionamento do Programa Família Comgás para além do foco da saúde da gestante e do bebê, reforçando a crença de que parentalidade é autodesenvolvimento. Todo esse processo culminou em um vídeo manifesto — narrado por um homem, como forma de incentivar a participação masculina na pauta — que assegura o compromisso da companhia em reter talentos e potencializar resultados”, completa.

“Desde o lançamento do programa, observamos grande interesse de nossos colaboradores e colaboradoras em temas relacionados à parentalidade. Vem sendo positivo o acesso às cartilhas informativas, o interesse por licença-paternidade estendida e a busca por apoio dos nossos times sobre questões relacionadas à saúde, benefícios e qualidade de vida”, finaliza Grossi, Diretora de Pessoas e Cultura da Comgás.