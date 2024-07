Comemorações pelos 147 anos de São Caetano atraem 130 mil pessoas

As comemorações pelos 147 anos de São Caetano do Sul atraíram 130 mil pessoas ao Espaço Verde Chico Mendes, que recebeu a exposição anual de carros antigos e os shows de Péricles, Fábio Jr. e Seu Jorge, de sexta-feira a domingo (26 a 28/7).

Nos três dias foram arrecadadas 20 toneladas de alimentos, que serão revertidos a entidades assistenciais e famílias em situação de vulnerabilidade, por meio do Fundo Social de Solidariedade. Além disso, foram sorteados três TVs, três bicicletas (uma em cada show), e no show do Seu Jorge, além de 1 TV e 1 bicicleta, foi sorteada uma moto.

“Foram três dias muito felizes, com shows que atraíram grandes públicos, famílias inteiras, tudo muito organizado. São Caetano tem tradição de grandes shows comemorativos de aniversário e não podia ser diferente este ano, festejando 147 anos”, ressaltou o prefeito José Auricchio Júnior.

Durante os três dias, os shows mobilizaram secretarias, como as de Cultura (Secult), Saúde (Sesaud), Assistência e Inclusão Social (Seais), Segurança (Seseg), Mobilidade Urbana (Semob) e Serviços Urbanos (Sesurb), entre outras. Foram geradas cerca de mil oportunidades de trabalho, movimentando a economia da cidade.

“Tudo estava muito organizado, comprovando o que o prefeito Auricchio sempre diz, que São Caetano é uma cidade feita para as pessoas. Estes shows demonstraram isso em cada ação, sempre visando o bem-estar dos moradores e da coletividade“, complementou o deputado estadual Thiago Auricchio.

O secretário de Cultura, Erike Busoni, ficou entusiasmado com o resultado dos três dias de shows. “O que tivemos aqui foi um verdadeiro festival de aniversário, porque além dos três grandes shows musicais, tivemos mais de 40 operações gastronômicas e mais de 700 veículos na Exposição de Carros Antigos. Com certeza, um sucesso.”

SHOWS

Os shows no Espaço Verde Chico Mendes receberam apreciadores da boa música popular e fãs dos artistas.

As três noites foram reservadas para ritmos diferentes, mas com públicos apaixonados, que cantaram todas as músicas apresentadas pelo pagodeiro Péricles e pelo multiartista Fábio Jr, que além de cantor e compositor é também ator, assim como Seu Jorge, que encerrou a programação. “Feliz de estar em casa, aqui no ABC. É um prêmio e um privilégio cantar no aniversário de São Caetano”, disse Péricles.

Letícia Teixeira

O casal Sheila Aparecida Ferreira e Abinael Ribeiro Carriel, moradores do Bairro Olímpico, chegou ao parque bem na hora do almoço e não arredou pé até a noite, para acompanhar a principal atração do domingo, o show do Seu Jorge. “Estamos gostando muito. Já viemos em vários shows promovidos pela Prefeitura”, disse Sheila, confortavelmente instalada na praça de alimentação enquanto curtia as bandas de abertura da atração principal da noite.

As amigas Silvia Padovani e Sandra Regina Monte, moradoras da Mooca, em São Paulo, também aguardavam o show de Seu Jorge na praça de alimentação, depois de visitarem o parque. “Estive aqui há uns 20 anos, está outro parque! Muito bonito”, admirou-se Silvia.

Letícia Teixeira

Seu Jorge agradeceu ao carinho do público e fez questão de agradecer também às bandas que fizeram os shows de abertura: Tributo Red Hot Chili Peppers, a Banda Volim e o Tributo Tina Turner, com a cantora Helena Morgante. “Valorizem sempre os artistas locais. Estou muito feliz por estar aqui, a festa foi linda, aconchegante, e queria agradecer muito pelo calor, o carinho e a estrutura que nos ofereceram. Espero voltar mais vezes”, concluiu.