Começaram as vendas dos ingressos para o Lolla Double e Lolla Day do Lollapalooza

O Lollapalooza, um dos maiores eventos de música e cultura do mundo, anunciou o início das vendas dos ingressos Lolla Double (acesso a dois dias do festival) e Lolla Day (ingresso para um único dia do evento) a partir da última terça-feira (10).

O evento acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de março de 2025, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e a organização já divulgou o line-up completo, que inclui grandes nomes como Justin Timberlake, Shawn Mendes, Olivia Rodrigo e Alanis Morissette.

Os ingressos para o evento, conhecido por reunir diversos artistas e gêneros musicais, já estão disponíveis no site da Ticketmaster Brasil e têm valores a partir de R$ 425,00 (meia-entrada). Para os estudantes que desejam vivenciar o Lollapalooza e economizar no ingresso, devem utilizar o Documento Nacional do Estudante (DNE ).

O DNE é o documento oficial das entidades estudantis nacionais que assegura o direito à meia-entrada para alunos do ensino infantil, fundamental, médio/técnico, graduação e pós-graduação, conforme a Lei 12.933/2013. Com o DNE em mãos, os estudantes garantem sua meia-entrada de forma fácil e sem complicações.

A expectativa é de grande concorrência para a compra dos ingressos, por isso garantir a comprovação da meia-entrada é um grande passo para os fãs não perderem a oportunidade de ver seu artista favorito de perto.

Além dos ingressos Lolla Double e Lolla Day, também estão disponíveis, desde agosto, os ingressos para todos os dias do festival, o Lolla Pass, com valor a partir de R$ 1.269,90 (meia-entrada). Para conferir a programação completa do Lollapalooza 2025, acesse o site oficial do evento.

Sobre o DNE

O Documento Nacional do Estudante é o documento oficial das entidades estudantis nacionais UNE, UBES e ANPG, que, de acordo com a Lei 12.933/2013, garante a meia-entrada a estudantes do ensino infantil, fundamental, médio/técnico, graduação e pós-graduação.

O Documento Nacional do Estudante segue o padrão nacional com certificado digital, que garante que somente estudantes possam usufruir do direito à meia-entrada, evitando fraudes e garantindo que os preços nos cinemas e eventos culturais permaneçam acessíveis à classe estudantil.