Lollapalooza anuncia ingressos e line-up por dia

A próxima edição do Lollapalooza Brasil, que acontece nos dias 28, 29 e 30 de março de 2025, no autódromo de Interlagos, na região sul de São Paulo, inicia a venda de ingressos para um e dois dias de festival, Lolla Day e Lolla Double, nesta terça (10). O Lolla Pass, que garante acesso aos três dias de evento, está disponível para compra desde agosto.

Na programação, o festival traz Shawn Mendes, Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Alanis Morisette, Tool e Rüfüs Du Sol como headiners à capital paulista.

Os nomes internacionais também incluem Foster the People, Girl in Red, Blond-ish, The Marías, Zedd, Benson Boone e Charlotte de Witte. Dentre as atrações brasileiras, Jão, Sepultura, Terno Rei, Jovem Dionísio, Tropkillaz, Marina Lima e Dead Fish se apresentam no evento.

As entradas são vendidas somente no site da Ticketmaster Brasil, com acréscimo de 20% no valor dos tíquetes, ou na bilheteria física do shopping Ibirapuera, que não cobra taxas de serviço. Em 2025, a novidade é que os ingressos serão virtuais e não haverá a cobrança de envio. Detalhes sobre a mudança do sistema de acesso ao festival ainda não foram publicados.

Confira os valores dos ingressos a seguir:

Lolla Pass

Lolla Pass: dá acesso à pista. Os preços variam de R$ 1.269,90 (meia) a R$ 2.988 (inteira)

Lolla Comfort by Bradesco: tem área exclusiva com vista privilegiada para o palco Budweiser, além de guarda-volumes, pontos de alimentação, bares, banheiros próprios e espaço com sombra para descanso. Os valores vão de R$ 2.223,60 a R$ 5.232.

Lolla Lounge by Vivo: oferece a área mais premium do festival e conta com área exclusiva, open bar e food, ativações exclusivas das marcas, after party e shuttle de ida e volta para o evento. O custo é de R$ 3.629,90 a R$ 5.348

Lolla Double

Permite que o fã frequente dois dias de evento, que também são escolhidos na compra do ingresso. O Lolla Double está disponível para todas as experiências – geral, Lolla Comfort By Bradesco e Lolla Lounge by Vivo. Os valores, no primeiro lote, custam entre R$ 743,75 e R$ 1.750.

Lolla Day

Dá acesso a um dia de festival (sexta, sábado ou domingo), que pode ser selecionado no momento da compra. Os preços do primeiro lote variam de R$ 425 a R$ 1.000.

Lollapalooza Brasil

Quando 28 a 30 de março de 2025

Onde Autódromo de Interlagos – Av. Sen. Teotônio Vilela, 261, Interlagos, região sul

Preço A partir de R$ 425

Link: https://www.ticketmaster.com.br/event/lollapaloozabr-vendageral