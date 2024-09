Começa hoje edição 2024 da Pesquisa de Avaliação Institucional WebSAI

Nesta quinta-feira (5), o Centro Paula Souza (CPS) abre o prazo para preenchimento da Pesquisa de Avaliação Institucional WebSAI 2024. O formulário online está disponível para participação de estudantes, professores, funcionários e equipes de direção, até dia 21 de setembro, no site websai.cps.sp.gov.br.

“Reformulamos o questionário para ficar mais simples e reduzir o tempo de resposta”, explica o coordenador de projetos de Avaliação e Regulação Institucionais da Unidade do Ensino Superior de Graduação (Cesu) Leandro Zeidan Toquetti.

As perguntas são divididas em cinco eixos e dez dimensões, como planejamento e avaliação, responsabilidade social, gestão e infraestrutura, por exemplo. Nesse quesito, o estudante deve avaliar a qualidade de laboratórios, salas de aula e demais instalações. “A coleta de dados subsidiará a elaboração do Plano de Gestão de cada unidade para o ano de 2025, norteando ações de melhoria, reforma de instalações e aquisições de equipamentos”, explica.

No eixo sobre práticas pedagógicas, o estudante tem a possibilidade de opinar sobre qualidade do ensino, realização de projetos de pesquisa, oferta de cursos de extensão, metodologia e didática dos professores. “Com os resultados em mãos, poderemos oferecer uma qualidade de ensino cada vez melhor e que mantenha o alto nível de nossos formados”, completa.

O preenchimento pode ser feito dentro ou fora do ambiente escolar, pois o link pode ser acessado em qualquer ambiente com internet. E as respostas não influenciam na nota ou avaliação estudantil.