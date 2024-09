Combate a incêndios é ampliado em SP; helicópteros da PM chegam a 50 cidades

A ajuda prestada pelas aeronaves do Comando de Aviação da Polícia Militar de São Paulo ao Corpo de Bombeiros no combate aos incêndios em vegetações continua em todo o estado. Desde 8 de agosto até 12 de setembro, foram empregados 14 helicópteros Águias em 56 cidades, com o lançamento de mais de 760 mil litros de água para controlar as chamas.

Na quinta-feira (12), o uso da aeronave impediu que o fogo chegasse nas residências que ficavam nas proximidades na Serra do Mursa, em Campo Limpo Paulista. O Águia 21 sobrevoou o local por quase oito horas, totalizando 108 lançamentos de “Bambi Bucket” — um tanque capaz de carregar até 500 litros de água, que é despejado sobre os focos de incêndio.

Além disso, a aeronave também retirou três pessoas que ficaram sem rota de fuga em um dos picos da serra devido ao fogo. Elas prestavam apoio voluntário à equipe do 19º Grupamento de Bombeiros (Jundiaí) em solo.

O apoio também foi solicitado em incêndios ocorridos em São Luís do Paraitinga e em Mairiporã. Em São Luís, os focos foram reduzidos significativamente com o empenho do Águia 14. Já na Serra do Cantareira, em Mairiporã, o Águia 16 conseguiu minimizar as chamas. No total, foram 114 lançamentos de tanques com cinco horas de voo nos dois municípios.

Acionamento

Os helicópteros da PM são acionados pelos Bombeiros ou pela Defesa Civil, que fazem o monitoramento das áreas com os focos de incêndio. Ao serem acionados, sobrevoam o local para reconhecimento do cenário, a fim de definir a melhor estratégia a ser utilizada na ocorrência.

O uso dessas aeronaves é fundamental para o controle das chamas já que elas conseguem operar em áreas de difícil acesso e atingir focos de queimadas inacessíveis. Além disso, são equipadas com o “Bambi Bucket”, que ajuda a direcionar melhor a aplicação dos jatos de água, controlando o incêndio de maneira mais eficaz em áreas específicas.

A reposição do tanque acontece em fontes de águas próximas, normalmente em lagos, o que também facilita o deslocamento do helicóptero na operação. No período iniciado em agosto até ontem (12), foram 1.916 lançamentos em todo o estado.

Bombeiros

Apesar do piloto e co-piloto estarem prestando apoio no ar, o trabalho não é feito separado com o Corpo de Bombeiros. Há uma comunicação via rádio entre as equipes para definir o melhor posicionamento da aeronave.

Em solo, os Bombeiros atuam 24 horas por dia para controlar às chamas nas vegetações. No momento, mais de 1,5 mil bombeiros com apoio de 500 viaturas atuam para combater os incêndios no estado.

Incêndios criminosos

Até esta sexta-feira (13), 20 pessoas foram detidas por causarem incêndio em áreas de mata no estado de São Paulo. Foram três prisões em Franca, três em Batatais, duas em São José do Rio Preto, uma em Rio Claro, São Carlos, Patrocínio Paulista, Santo Antônio da Alegria, Jales, Guaraci, Pindorama, Salto, Campinas, Pedregulho e São Bernardo do Campo.

A última dessas prisões aconteceu ontem (12), em Cunha, onde um homem de 40 anos foi preso por atear fogo no seu imóvel.