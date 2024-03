Com vitória de Günther em Tóquio, Fórmula E não repetiu pilotos no primeiro lugar em 2024

O alemão Maximilian Günther se tornou, na madrugada deste sábado, o primeiro vencedor do E-Prix de Tóquio da Fórmula E. O piloto da Maserati estragou a festa da equipe local: Oliver Rowland, da japonesa Nissan, liderou boa parte da prova, mas chegou em segundo; o atual campeão Jake Dennis, da Andretti, foi o terceiro.

Chegando ao Japão sob altas expectativas, a Fórmula E teve seus ingressos esgotados para a sua primeira edição em Tóquio. O circuito complexo, com 20 curvas e poucos espaços para ultrapassagens foi palco de disputas emocionantes neste sábado.

Embalado pelo pódio em São Paulo e pela torcida local, o britânico Oliver Rowland veio de bons treinos para a pole position e impôs o ritmo no início da corrida. Edoardo Mortara, da Mahindra, fez uma boa largada e ameaçou o líder, mas suas investidas ao Attack Mode — trecho da pista que fornece mais potências aos motores elétricos — não foram bem aproveitadas e ele perdeu posições.

Günther é o quinto vencedor em cinco provas nesta temporada da Fórmula E (Imagem: Divulgação/Fórmula E)

Quem teve sucesso em sua estratégia foi o segundo colocado no grid: Günther teve de ser paciente em sua Maserati, aguardando os períodos de safety car na pista e os momentos corretos para investir sobre os adversários. Na 24ª de 35 voltas, Max assumiu a liderança e conseguiu mantê-la até o final, apesar das ofensivas de Rowland.

Com o resultado, Günther assume o quinto lugar no campeonato. Apenas ele e seu compatriota Pascal Wehrlein — que agora lidera a competição — pontuaram em todas as etapas da temporada.

Brasileiros na Fórmula E: Sette Câmara pontua e Di Grassi não termina prova

Após duas sessões de treino livre pouco empolgantes para os pilotos brasileiros Sérgio Sette Câmara (ERT) e Lucas Di Grassi (ABT Cupra), o mineiro de 25 anos surpreendeu ao conseguir o terceiro lugar no grid de largada. Sérgio, porém, não conseguiu manter a posição por muito tempo e acabou a corrida em décimo.

Sérgio Sette Câmara tem 3 pontos nesta temporada da Fórmula E (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

O paulista Di Grassi não foi capaz de concluir a prova por problemas com o pneu. Com o resultado, o campeão da temporada 2016-17 segue sem pontos em 2024. Sette Câmara, por outro lado, ficou no limite da zona de pontuação e somou 1 aos outros 2 pontos que conquistou na Arábia Saudita.