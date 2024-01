Com produção monumental, Jão inicia sua Superturnê em noite de estrela pop em São Paulo

Com uma produção digna das maiores estrelas do pop mundial, o cantor Jão fez o primeiro show da Superturnê na noite deste sábado (20) no Allianz Parque, em São Paulo. Com aproximadamente duas horas de duração, a apresentação passou por todos os álbuns do cantor e revisitou músicas que não eram tocadas ao vivo há anos.

Jão emergiu ao palco por meio de uma plataforma (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Tendo lançado seu quarto álbum de estúdio em agosto de 2023, Jão, de 29 anos, pela primeira vez vai rodar o Brasil tocando em grandes arenas. A aguardada estreia da turnê — que já tinha ingressos esgotados no ano passado — aconteceu sob uma chuva que durou quase todo o show, mas mesmo isso não desanimou as dezenas de milhares de fãs que estavam presentes.

E não era para menos: uma enorme passarela em direção ao público, telões gigantes, pirotecnia, um dragão inflável sobre o palco e pulseiras de LED — a produção da Superturnê conta com elementos semelhantes às apresentações da cantora Taylor Swift ou dos britânicos do Coldplay. Elaborando seus figurinos, fazendo pulseiras e trocando cartas, os fãs participaram do espetáculo, algo que foi reconhecido pelo próprio Jão. “Essas coisas só engrandecem a experiência, só deixam o show mais incrível,” afirmou o cantor. “É surreal, não existe isso em nenhum outro lugar.”

A chuva não impediu os fãs do cantor de lotarem o Allianz Parque (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Um dos pontos mais altos do show — literalmente — foi quando o cantor foi içado para o topo dos telões, que passaram a reproduzir a imagem de um edifício. De lá de cima, Jão cantou A Última Noite, cuja letra fala deste cenário, no topo de um prédio.

Além de tudo que salta aos olhos durante o show, o carinho com o fã é um grande destaque do show de Jão. “Esse show é uma celebração de quem a gente é,” declarou o cantor, logo no início da apresentação. “Se você nunca se sentiu pertencente a algo, eu espero que hoje você olhe para este lugar, para as pessoas em sua volta e que você se sinta em casa. Eu me sinto em casa com vocês.”

Pulseiras de LED, pirotecnia e telões gigantes: a produção da Superturnê é digna de estrelas do pop mundial (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Jão apresenta a Superturnê

O repertório contou com 28 músicas, incluindo o último lançamento, Super, na íntegra, hits obrigatórios como Vou Morrer Sozinho e Idiota, e até algumas supresas para o público. A canção Lobos não era tocada ao vivo há seis anos, segundo Jão, ele estava esperando que um momento como aquele — uma enorme turnê em grandes estádios — chegasse. Os fãs ainda tiveram a oportunidade de escolher uma música: antes da apresentação começar, duas opções foram mostradas no telão e a que recebesse mais gritos entraria para a lista a ser tocada. A eleita foi Triste Pra Sempre, do álbum Anti-Herói, de 2019.

Jão se apresenta novamente em São Paulo antes de seguir para os próximos 13 shows da Superturnê pelo Brasil (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

O segundo show da Superturnê acontece hoje às 20h no Allianz Parque. A apresentação será transmitida ao vivo no canal Multishow e pelo streaming Globoplay. Em seguida, Jão tem mais treze datas marcadas por todo o Brasil, sendo a próxima no dia 24 de fevereiro, em Curitiba. A turnê se encerra em Manaus, no dia 25 de maio.