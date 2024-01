Fazendo história, Jão torna-se único artista solo brasileiro a esgotar dois dias de Allianz Parque

Jão acaba de entrar para a história se como o artista pop nacional mais jovem a esgotar os ingressos para dois dias de apresentação no Allianz Parque, com a SUPERTURNÊ.

Marcada para este final de semana, sábado (20) às 21h00 e domingo (21) às 20h00, a estreia da sua nova turnê contará com além do estádio em sua capacidade máxima de 55 mil pessoas preenchida, mas também uma estrutura exuberante. Serão 60 metros de passarela, três palcos e um cenário com 30 metros de altura. Além disso, quatro torres de efeitos especiais completarão o visual, proporcionando um espetáculo audiovisual de tirar o fôlego.

Com 15 apresentações marcadas pelo Brasil, Jão fará uma imersão em sua discografia, passeando pelos quatro elementos da natureza: terra, ar, água e fogo, que simbolizam os quatro álbuns (Lobos, Anti-Herói, Pirata e Super) já lançados pelo cantor.

No repertório, além dos grandes sucessos que já conquistaram o público, o cantor também interpretará as músicas do seu novo álbum ‘SUPER’.

Sobre Jão: Com uma discografia promissora e uma presença de palco magnética, Jão tem conquistado cada vez mais espaços de destaque internacional, tornando-o o maior artista pop nacional masculino. Sua participação no Rock in Rio 2024, edições Brasil e Portugal, e a iminente turnê nos estádios são eventos que comprovam o sucesso do artista e a sua crescente relevância na indústria musical.

SUPERTURNÊ – SHOWS

20 JAN.

SÃO PAULO, SP

ALLIANZ PARQUE

21 JAN.

SÃO PAULO, SP

ALLIANZ PARQUE

24 FEV.

CURITIBA, PR

PEDREIRA PAULO LEMINSKI

02 MAR.

BELO HORIZONTE, MG

ESPLANADA DO MINEIRÃO

09 MAR.

RIBEIRÃO PRETO, SP

ESTÁDIO DO COMERCIAL

16 MAR.

FLORIANÓPOLIS, SC

ARENA OPUS

23 MAR.

PORTO ALEGRE, RS

ESTÁDIO PASSO D’AREIA

06 ABR.

SALVADOR, BA

ARENA FONTE NOVA

13 ABR.

FORTALEZA, CE

COLOSSO

20 ABR.

RECIFE, PE

ÁREA EXTERNA CENTRO DE CONVENÇÕES

27 ABR.

BRASÍLIA, DF

ARENA BRB NILSON NELSON

04 MAI.

GOIÂNIA, GO

CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER

11 MAI.

RIO DE JANEIRO, RJ

RIOARENA

18 MAI.

BELÉM, PA

ESPAÇO NÁUTICO MARINE CLUBE

25 MAI.

MANAUS, AM

STUDIO 5