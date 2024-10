Com previsão de 37°C de temperatura, SP pode ter dia mais quente do ano nesta quarta (2)

A cidade de São Paulo pode ter nesta quarta-feira (2) o dia mais quente do ano. A previsão é da Climatempo. Segundo a agência, há possibilidade de a máxima alcançar 37°C.

A maior temperatura do ano na capital paulista, de 36,7°C, foi registrada em 26 de setembro, com medição feita pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) na estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte paulistana.

A marca foi a maior para um mês de setembro, ao menos desde 1943, quando começou a série histórica do órgão federal.

A Climatempo ainda prevê chance de calor recorde nesta quarta no Rio de Janeiro (40°C), Belo Horizonte (35°C) e Brasília (36°C).

Boa parte do país enfrenta neste início de outubro a oitava onda de calor no ano. Há, inclusive, um alerta de perigo potencial emitido pelo Inmet para praticamente todo o estado de São Paulo e parte de Minas Gerais, Rio de Janeiro e da região Centro-Oeste.

Às 16h desta terça-feira (1º), os termômetros atingiram 34,6°C, também na estação meteorológica da zona norte a marca seria atualizada.

Em Valparaíso, no noroeste do estado e a cerca de 565 km da capital, a previsão é 40°C de máxima nesta quarta.

Luís Antonio, cidade da região de Ribeirão Preto que tinha focos de queimadas nesta terça (com emprego de sete aeronaves no combate às chamas), a previsão é que os termômetros cheguem a 39°C e com umidade do ar abaixo de 20% nos períodos mais quentes do dia.

O Inmet também emitiu alerta de perigo potencial para baixa umidade relativa do ar. Na cidade de São Paulo, o índice caiu para 18% no início da noite desta terça a OMS (Organização Mundial da Saúde) estabelece que índices inferiores a 60% não são adequados para a saúde humana.

Essa condição de temperaturas 5°C acima da média histórica se mantém até esta quarta, pois no dia seguinte deve chegar uma frente fria ao litoral, o que deve provocar chuva e amenizar o calor.

O Inmet diz que a tendência é que a temperatura máxima não passe de 21°C na quinta-feira (3). Há nova queda prevista para sexta (4), a 18°C, mas os termômetros voltam a subir no sábado (25°C).