Com onda de calor, fim de semana terá temperaturas acima dos 30°C em SP

Depois de alguns dias gelados em São Paulo, uma nova onda de calor chega nesta sexta-feira (16) ao estado elevando as temperaturas para acima dos 30°C e derrubando os níveis de umidade do ar, efeitos de um bloqueio atmosférico aliado a uma massa de ar seco.

Nesta quinta (15), o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou um boletim de alerta amarelo para onda de calor, com perigo potencial para a saúde da população, devido à previsão de temperaturas de 5°C acima da média por período entre dois e três dias.

O alerta vale do meio-dia desta sexta até meio-dia da próxima segunda-feira (19). Se a onda permanecer por cinco dias, o Inmet divulgará outro boletim subindo o grau de severidade para laranja. Em caso de nova prorrogação, o nível será o vermelho, o máximo.

Segundo o instituto, a área atingida pela onda vai do norte do Rio Grande do Sul, passando por Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, sul e sudoeste de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e sudoeste de Mato Grosso.

Na capital paulista, o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura prevê que essa configuração deve ganhar força a partir deste final de semana, com previsão de forte calor e termômetros acima dos 30°C durante as tardes.

“Os dias serão marcados por grande amplitude térmica, que é a diferença entre a temperatura mínima ocorrida na madrugada e a máxima no período da tarde. Os índices de umidade do ar se manterão baixos, principalmente durante as tardes, o que requer especial atenção com a saúde de crianças e idosos”, destacou o CGE, em nota.

Esta sexta-feira deve ter tempo aberto, sem chuva, com diminuição do frio na madrugada e elevação da temperatura no período da tarde. A mínima deve ficar por volta dos 13°C na madrugada e a máxima prevista é de 29°C no período da tarde. A umidade do ar estará em declínio com os menores valores ao redor dos 28%. A OMS (Organização Mundial da Saúde) alerta que índices abaixo dos 60% são prejudiciais à saúde humana.

No sábado (17), o cenário atmosférico se repete. As temperaturas variam entre 15°C e 30°C, com taxa mínima de 27% de umidade do ar.

TEMPERATURA FICA PERTO DOS 40°C NO INTERIOR PAULISTA

De acordo com os dados do CGE estadual, algumas cidades do interior paulista devem sofrer com temperaturas máximas que se aproximarão dos 40°C. São os casos de Presidente Prudente, Assis, Dracena, Araçatuba, Jales, São José do Rio Preto, Barretos e Ribeirão Preto.

Nesses locais, a umidade do ar deve atingir níveis críticos, ficando abaixo dos 20%. Por isso, os órgãos de saúde recomendam cuidados que incluem hidratação constante, beber bastante água e se proteger do sol. A prática de atividade física ao ar livre deve ser evitada nos horários mais críticos do dia, entre 11h e 16h, e é recomendado o uso de soro nos olhos e nariz.

“Essa condição afeta também o meio ambiente, em função das queimadas e incêndios florestais”, alerta o CGE.

Nesta quinta, a Defesa Civil estadual emitiu um boletim informando que o estado está no grau máximo de risco para incêndios, devido à estiagem e o tempo seco. Ações serão tomadas para tentar prevenir mais queimadas.

De todo o estado, a Baixada Santista é a única região que deve ter temperaturas abaixo dos 30°C. Em Santos, por exemplo, a máxima não deve superar os 27°C até terça-feira (20).