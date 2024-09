Com o Programa Rotas Rurais, visitantes chegam as atrações do agro no interior paulista

As atrações turísticas em todo o mundo são muito mais que uma fuga da rotina para os viajantes, oferecendo descanso e diversão. Trata-se de um mercado econômico e político essencial para muitas localidades, gerando renda e empregos para milhares de pessoas. Dada a sua importância, em 27 de setembro é comemorado o Dia Mundial do Turismo, data estrategicamente escolhida por representar o período inicial da alta temporada de viagens no Hemisfério Sul e fim da alta temporada no Hemisfério Norte.

O Estado de São Paulo está na lista dos locais mais procurados por viajantes do mundo inteiro. Mas um dos grandes atrativos do estado são as famosas viagens “bate e volta”, na qual é possível visitar uma cidade que fica a poucas horas de distância e voltar no mesmo dia. Para os moradores da capital paulista, as opções preferidas são: Paranapiacaba, São Roque, Jaguariúna, Socorro, Embu das Artes e Pedra Bela.

Os municípios do interior de São Paulo possuem o turismo rural como forte instrumento econômico. Holambra, por exemplo, é conhecida como a cidade das flores, e que anualmente promove eventos como Expoflora, a maior exposição do setor na América Latina, sendo ferramenta de desenvolvimento econômico local.

Em Mogi das Cruzes, na Região Metropolitana da capital, uma pequena fazenda atrai os olhares turísticos de quem busca sossego e uma boa culinária caipira. O Diretim da Roça é um espaço que serve café da manhã aos domingos, com bolos, pães, café quentinho e uma boa “prosa”, como diz Rodrigo Cordeiro da Silva, dono da fazendinha. A propriedade com 25 mil metros quadrados, possui área para lazer, produção agrícola e uma casa para receber os turistas. Mas a maior parte da área, cerca de 20 mil metros quadrados, é de mata com trilhas entre as plantas nativas e cultivares agrícolas.

Além do café da manhã, o proprietário da Diretim da Roça também oferece festas típicas, conversas, experiências e partilha do “simples”, recebendo os viajantes como parte da sua família e enfatiza a importância do turismo rural para agregar valor à produção agrícola familiar. “Trabalhamos com a agricultura familiar e poder compartilhar e comercializar nossos produtos é fundamental para aumentar a renda, além de evitar perdas e promover a cultura local”, completa.

O empresário e produtor rural já trabalha com turismo rural há 10 anos, mas a ideia de abrir as portas da casa da família Cordeiro surgiu há quatro. “Eu sentia que podia fazer mais e fui adaptando a propriedade para compartilhar a cultura de “roça” com as pessoas, oferecendo produtos naturais plantados aqui e todo o meu conhecimento sobre a natureza” ressalta Rodrigo Cordeiro.

Entretanto, a propriedade não era mapeada pelo sistema de informações do GPS. Com isso, a propriedade era inexistente nos mapas e possuía dificuldade tanto para o acesso a serviços públicos, quanto para segurança e mobilidade, o que refletia na baixa adesão ao turismo. Em 2022, Rodrigo Cordeiro aderiu ao Programa Rotas Rurais, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, que leva cidadania ao campo com um grande ganho social através do estabelecimento de mapas e localização das propriedades.

“Antes de colocarmos nossa propriedade no mapa por meio do Rotas Rurais, ficava muito difícil o acesso até aqui. Às vezes, o endereço que passávamos acabava levando os visitantes ao outro lado da cidade, e afetava nosso negócio, perdendo a visita. Também apostamos em placas de sinalização durante o trajeto, para indicar a nossa localização, mas ainda sim, por termos outros negócios do mesmo segmento na região, já aconteceu do turista entrar em outra propriedade achando que era a nossa”, conta Rodrigo.

O programa potencializa os negócios, como no caso da propriedade de Rodrigo, que consegue compartilhar seu código de rastreamento, facilitando a chegada dos turistas à sua propriedade. “Agora não tem tempo ruim, eles chegam aqui sem problema algum. O mapeamento traz o pessoal na porteira do Diretim da Roça”. O Rotas Rurais é o primeiro programa de endereçamento rural da América Latina e foi desenvolvido pelo Instituto de Economia Agrícola (IEA-APTA), em parceria com o Google usando a tecnologia Plus Code. A iniciativa foi premiada pelo Gov Summit 2023 na categoria “Excelência no uso de Location Intelligence na Gestão Pública” e também levou o prêmio Eu Esri 2022.

Por meio do programa, 314 mil propriedades rurais foram mapeadas em todo o Estado de São Paulo e mais de 57 mil quilômetros de estradas rurais geolocalizadas. O Rotas Rurais, que é totalmente gratuito, não se limita apenas a propriedades rurais, ele realiza também o mapeamento de restaurantes, escolas e comércios.

Para se ter uma ideia da importância de fazer esse levantamento rural, de acordo com o último dado realizado pelo Levantamento Censitário das Unidades de Produção Agropecuária (LUPA), no estado de São Paulo algo em torno de 340 mil propriedades estão na zona rural. Estima-se que cerca de 2 milhões de produtores rurais ainda não possuem endereço.

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento também possui a Câmara Setorial de Lazer e Turismo Rural, responsável por promover e sedimentar e propor políticas públicas para o produtor paulista, tendo como ferramenta principal o conhecimento e a articulação no agronegócio de São Paulo, contando ainda com a forte presença da CATI, braço principal para implementação dos programas de assistência da SAA. Atividades como vitivinicultura, fruticultura, pecuária de leite, olivicultura, cachaça, são fortes atrativos para desenvolvimento da atividade dentro das propriedades rurais, o que agrega e promove o turismo rural no Estado.