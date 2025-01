Com nova safra, governo espera redução do preço dos alimentos

Na manhã desta quarta-feira (22), o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, manifestou otimismo em relação à expectativa de queda nos preços dos alimentos, decorrente da nova safra agrícola. Durante sua participação no programa Bom Dia, Ministro, transmitido pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), o ministro afirmou: “Nossa expectativa é de que a safra, agora, seja muito melhor, de vários produtos, contribuindo para o barateamento dos alimentos”.

Entretanto, Rui Costa destacou que essa perspectiva positiva pode ser comprometida se os consumidores não adotarem uma postura cautelosa em relação aos preços. Ele alertou que o aumento do poder aquisitivo pode levar a uma elevação dos preços. “O aumento do consumo pode fazer com que os vendedores reajam, testando novos valores para ver se o consumidor está disposto a pagar mais”, explicou.

Para evitar essa situação, o ministro ressaltou a importância da pesquisa de preços e da negociação por parte dos consumidores. “É fundamental para garantir que os ganhos salariais não sejam anulados por um aumento proporcional nos preços dos produtos”, complementou.

Prioridades do Governo

A preocupação com a inflação dos alimentos foi também abordada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a primeira reunião ministerial de 2025, realizada na segunda-feira (20). O presidente enfatizou que reduzir os preços é uma das prioridades do governo neste ano.

Durante a entrevista, Rui Costa observou que a alta nos preços alimentares é influenciada por fatores climáticos que impactaram diversas regiões produtoras. Essa combinação de queda na oferta e aumento na demanda devido ao incremento do poder aquisitivo tem contribuído para os reajustes nos preços.

O governo federal pretende adotar estratégias para esclarecer essas relações e melhorar a comunicação sobre os avanços econômicos e seu reflexo no poder aquisitivo da população. “Precisamos demonstrar como a economia está melhorando e garantir que esses ganhos não resultem em aumentos de preços”, sintetizou.

Combate à Desinformação

O ministro da Casa Civil também enfatizou a necessidade de aprimorar a comunicação governamental para evitar desinformação além das consequências causadas por notícias falsas. Rui Costa ressaltou: “O fortalecimento das redes sociais sem compromisso com a verdade é um problema global”.

A falta de credibilidade nas informações disseminadas atualmente leva à confusão entre fatos e fake news. O ministro frisou que é crucial para o governo comunicar-se efetivamente antes de anúncios públicos. “A verdade deve ser divulgada antes da mentira; caso contrário, teremos um grande trabalho para desmenti-la”, advertiu.

Um exemplo recente mencionado por Rui Costa foi o episódio relacionado ao Pix. Ele explicou que um comunicado da Receita Federal sobre monitoramento financeiro gerou boatos infundados sobre possíveis taxas sobre transações via Pix, algo que nunca foi proposto pelo governo. “O Pix é uma ferramenta essencial nas relações cotidianas e não será utilizado para fins de tributação”, garantiu.

Rui Costa expressou sua indignação com as intenções maliciosas por trás da propagação de fake news: “Existem pessoas na política que buscam apenas likes nas redes sociais, sem nenhum compromisso real com o bem-estar da sociedade”.

Aprimoramento da Comunicação Governamental

Para enfrentar os desafios impostos pela desinformação, o governo planeja centralizar suas comunicações sobre políticas públicas antes mesmo de sua divulgação oficial. “O objetivo não é burocratizar o processo, mas aperfeiçoá-lo”, esclareceu Rui Costa.

Ao final da entrevista, ele fez um apelo à população para acompanhar as informações divulgadas através dos canais oficiais do governo e da EBC, visando evitar enganos e promover uma compreensão mais clara das iniciativas governamentais.