Lula dá bronca em Haddad e critica preços dos alimentos

Em uma reunião ministerial realizada nesta segunda-feira, 20, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reafirmou sua autoridade sobre os ministros e enfatizou a liderança do chefe da Casa Civil, Rui Costa, na supervisão de atos normativos de todas as pastas. Embora não tenha mencionado diretamente o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Lula expressou insatisfação com uma recente decisão da Receita Federal que provocou tensões dentro do governo, especialmente em relação ao sistema de pagamentos Pix. O presidente anunciou que haverá um controle mais rigoroso sobre as decisões ministeriais.

Reafirmação da autoridade e liderança no governo

O encontro ocorreu na Granja do Torto, a residência oficial de campo da presidência, e a fala inaugural de Lula foi transmitida ao público. O presidente mencionou que Haddad também teria a oportunidade de apresentar dados sobre a economia, enquanto outros ministros, incluindo Rui Costa, Sidônio Palmeira (Comunicação Social) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais), se dirigiriam à equipe ministerial.

Preocupação com os altos preços dos alimentos

Durante sua intervenção, Lula destacou a preocupação com os altos preços dos alimentos, ressaltando a necessidade do governo em assegurar que esses itens essenciais cheguem à mesa da população em condições que sejam compatíveis com os salários dos trabalhadores. “Se no passado trabalhamos pela reconstrução e união, agora é imperativo focar em garantir comida acessível para todos”, afirmou o presidente, referindo-se ao lema de seu terceiro mandato: União e Reconstrução.

Ele reiterou que é responsabilidade do governo garantir que os alimentos sejam acessíveis para a classe trabalhadora e para as famílias brasileiras. “Todos os ministros estão cientes da realidade dos preços altos dos alimentos, e nossa missão é assegurar que esses produtos estejam disponíveis para o povo trabalhador, respeitando a renda que possuem”, concluiu Lula, destacando a importância desse desafio para sua administração.