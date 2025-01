Haddad responde fake news e esclarece fiscalização da Receita Federal

Em uma declaração contundente nesta sexta-feira, 17, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, abordou a recente controvérsia envolvendo a fiscalização da Receita Federal sobre pequenos empreendedores. Haddad atribuiu a disseminação dessa narrativa, amplificada por um vídeo do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), ao PL, partido vinculado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que segundo ele, possui um histórico de desavenças com o Fisco.

A responsabilidade da fiscalização é dos fiscos estaduais

O ministro enfatizou que a Receita Federal não dispõe de um número suficiente de servidores para realizar a fiscalização sobre os pequenos negócios, uma responsabilidade que recai sobre as administrações tributárias estaduais. “Os fiscos estaduais são encarregados não apenas da fiscalização dos pequenos empreendimentos, mas também de toda a apuração do ICMS”, explicou.

Investigações sobre o bolsonarismo e as fake news

Haddad fez questão de ressaltar que as questões enfrentadas pela família Bolsonaro não se restringem às receitas estaduais. “O verdadeiro problema do bolsonarismo não está nas receitas estaduais. Foram as investigações realizadas pela Receita Federal que trouxeram à tona questões relevantes sobre o grupo”, afirmou, referindo-se aos desdobramentos das investigações em curso.

Em relação à proliferação de fake news nas redes sociais, o ministro destacou a dificuldade em controlar informações enganosas que são impulsionadas financeiramente por partidos políticos. Ele alertou que a velocidade com que mentiras se espalham torna quase impossível rastrear sua origem ou desmenti-las efetivamente. “É uma ilusão pensar que se pode antecipar e desmascarar cada mentira. A rapidez na propagação é um desafio significativo”, avaliou.

Por fim, Haddad reiterou que a verdade prevalecerá na medida em que aqueles dispostos a agir rapidamente e com eficácia se posicionarem contra as inverdades disseminadas na internet. “A luta contra a mentira requer agilidade e uma estratégia bem pensada”, concluiu.