Com mais de 75 anos de tradição, Bar Brahma ganha filial na Granja Viana

O Bar do Coração de São Paulo, assim denominado e reconhecido, vai ganhar uma nova unidade na grande São Paulo, mais precisamente na zona Oeste do estado, na Granja Viana. O estabelecimento que é palco da cultura brasileira promete entregar a mesma essência e experiência da sua matriz, incluindo rostos amigos e conhecidos de colaboradores que estão há anos contando a história da boemia paulistana, como é o caso do gerente Giliarde Marques, que passa a atuar no comando do novo local.

O espaço com 500 m² dentro do Open Mall The Square, oferece dois ambientes, sendo o salão principal e a varanda, conectando-se a proposta do shopping de integrar a natureza com a praticidade e a singularidade de uma boa gastronomia. O projeto é assinado pela agência de design Abdou, e conta com destaques cenográficos que homenageiam a história do bar, como um hall da fama com artistas que marcaram as gerações no Bar Brahma, como Adoniran Barbosa e Demônios da Garoa.

O estabelecimento oferecerá ainda uma programação musical diária, com o propósito de atrair e agradar os mais diversos públicos e contará com artistas residentes na unidade original, como Ivo Meirelles e Matheus Minas e Leandro. Além disso, chega com uma grande novidade: a feijoada com Thobias da Vai Vai aos sábados.

O menu segue o conceito da sua matriz com pratos como os clássicos que já fazem sucesso no bar como: feijoada, picadinho, favorito do Cauby, e o famoso filé à parmegiana para compartilhar. Para acompanhar o clássico Chopp Brahma com colarinho de 3 dedos, além dos drinques clássicos e autorais como as caipirinhas já reconhecidas pelo bar.

Além disso, a casa está com a exposição do acervo oficial de Adoniran Barbosa, com curadoria do biógrafo Celso de Campos, que apresenta um mergulho na vida e obra do icônico sambista. A mostra inclui uma coleção de caricaturas de personalidades famosas, como Zeca Pagodinho, Rita Lee e Thiaguinho, que homenageiam o legado cultural de Adoniran e destacam sua influência no cenário musical brasileiro. Com traços que capturam a essência dos retratados, a exposição celebra o impacto duradouro do compositor e resgata memórias afetivas que permeiam a música popular do compositor. As obras ficarão expostas até XXX

Com horário independente do funcionamento do shopping, o Bar Brahma da Granja Viana funcionará de segunda a segunda.

Serviço:

Bar Brahma

Endereço: SP-270, km 22 – Lageadinho, Cotia – SP, 06709-015 – Piso Alameda, com acesso também pelo Piso Praça.

RESERVAS:

E-mail [email protected]

Telefone: 11 5199-2150

Whatsapp: 11 94746-1951

Plataformas Delivery: iFood

Horário de funcionamento: Segunda e terça das 11h30 às 16h | Quarta e quinta das 11h30 às 23h | Sexta e sábado das 11h30 às 01h | Domingo das 11h30 às 20h

Formas de pagamento: todos os cartões de crédito, débito e tickets

Área para fumantes: Sim

Acesso para deficientes: Sim

WiFi gratuito