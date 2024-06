Com investimentos de mais de R$ 1 bi, obras do Contorno Sul da Tamoios entram em fase final

Com 96,9 % de execução, a obra do Contorno de São Sebastião, na Rodovia dos Tamoios (SP-099), entra na fase final. O investimento é de aproximadamente R$ 1,5 bilhão, e irá melhorar a infraestrutura e a mobilidade para o Litoral Norte.

“Esse é um investimento de extrema importância para o Programa de Concessões do Estado. A obra, quando entregue, tornará o deslocamento para o Litoral Norte mais seguro e confortável. O turismo e desenvolvimento regional também ganham com isso”, afirma o diretor-geral da Agência Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP) Milton Persoli.

Atualmente, no Contorno Sul, estão sendo executadas obras de pavimentação, construção de Obras de Arte Especiais (OAE), drenagem, revestimento vegetal e sinalização, além de toda a implementação dos Sistemas Eletromecânicos e de Automação.

O Contorno Norte, que dá acesso a Ubatuba (SP), já foi liberado parcialmente, facilitando o fluxo de veículos na região. O trecho opera em pista simples, com mão dupla, e quatro túneis com extensões de 270 e 395 metros, sendo dois em cada sentido, lado a lado. O antigo trecho passava pelo centro da cidade.