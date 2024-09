Com investimento de R$ 3,6 milhões, Governo de SP entrega creche escola com 150 vagas

O Governo do Estado de São Paulo entregou no último sábado (14) a 51ª unidade do Programa Creche Escola desde o início da atual gestão. O Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Professora Beatriz Aparecida Menck Moreira, em Capela do Alto, recebeu investimentos que superam R$ 3,6 milhões e tem capacidade para atender 150 crianças de 0 a 5 anos de idade.

O CMEI Professora Beatriz Aparecida Menck Moreira conta com 35 ambientes, entre os quais sete espaços pedagógicos e três destinados à administração. A unidade escolar, com construção e mobiliário custeados pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) em parceria com o município, foi instalada em um terreno de quase 2.800 metros quadrados, com 813,78 metros quadrados de construção. Um total de 30 profissionais trabalham na unidade de ensino.

O poder público estadual foi representado na entrega pela diretora administrativa e financeira da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) — órgão responsável pelas obras da pasta —, Claudia Chiaroni Afuso, e pela dirigente de ensino da região de Votorantim, Tereza Leonor Guimarães Milano.

Todos os edifícios do Programa Creche Escola são equipados com salas pedagógicas, berçários com fraldário e lactário, secretaria, refeitório, banheiros e área de serviço. As construções também respeitam todas as normas de segurança e de acessibilidade.

Programa Creche Escola

Desde o início da atual gestão, em 2023, a Seduc-SP entregou 51 unidades do Programa Creche Escola. Foram geradas 6.600 novas vagas e investidos R$ 114,1 milhões. Desde sua implantação, em 2011, foram entregues 603 creches, sendo 39 na capital e 564 no interior. No total, foram investidos R$ 974,9 milhões, e 83,9 mil vagas foram criadas até o momento.

Para viabilizar novas creches, a Seduc-SP e os municípios interessados assinam um termo de compromisso. Com o programa, o governo estadual espera expandir o atendimento a alunos dessa faixa etária, prioritariamente em localidades com maior vulnerabilidade social.

À FDE, entre outras ações, cabe a elaboração do projeto, além de vistorias mensais de acompanhamento e cumprimento do cronograma físico-financeiro da obra.