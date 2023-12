Com Gabigol e MC Daniel, jogo beneficente promovido por Narciso é confirmado em Santo André

Um dos jogos beneficentes mais tradicionais do País, o Natal sem Fome 2023 tem data e local confirmados. O evento organizado pelo técnico Narciso será realizado no próximo dia 23, um sábado, às 6 horas da tarde, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André.

Em sua 19ª edição, a partida festiva será transmitida ao vivo pelo SporTV para todo o Brasil e irá contar com a participação de grandes nomes do esporte e do meio artístico. As principais atrações serão o atacante Gabigol, bicampeão da Libertadores com o Flamengo, e o cantor MC Daniel.

Atletas de grandes clubes paulistas também marcarão presença, como Matheus Bidu (Corinthians), Kaiky Naves (Palmeiras) e Júnior Caiçara (Santos), além de Claudinho (Zenit da Rússia), Arthur Gomes e Ruan Santos (Cruzeiro), Kaique (Athletico Paranaense), Júnior Dutra (Figueirense), Bruno Cesar e o ex-jogador Marcos Assunção.

Também aceitaram o convite de Narciso os influencers Jukanalha, Cartolouco e Boca de 09.

INGRESSO = DOIS QUILOS DE ALIMENTO

Para colaborar com o Natal sem Fome 2023 e ter acesso às arquibancadas do Bruno José Daniel, basta doar dois quilos de alimento não perecível, exceto sal e açúcar. A troca antecipada dos ingressos terá início na próxima semana, em postos a serem divulgados oportunamente.

“Todos os alimentos doados pelo público e por empresas parceiras serão destinados ao Fundo Social de Santo André. O objetivo é fazer uma grande festa e ajudar as pessoas mais necessitadas, que poderão passar um Natal mais feliz”, acrescentou Narciso, que desde 2005 promove jogos beneficentes em Santos e outras cidades do estado.