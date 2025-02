Com força total, Zé Felipe comemora dobradinha no ranking do Spotify

Zé Felipe amanheceu na últimaa sexta-feira, 14, com dobradinha nas paradas de sucesso. O cantor conquistou o topo do ranking no Spotify Brasil, emplacando dois hits da principal plataforma de áudio. Com um estilo irreverente e dançante, o goiano tem as duas canções mais tocadas nos fones e caixas de som espalhados pelo país: “Oh garota eu que você só pra mim” e “Nossas fotos”.

O funk em parceria com Oruam, Mc Tuto e outros artistas em colaboração alcança 89 milhões de plays desde o lançamento em 17 de dezembro. Já com Felipe Amorim, Zé Felipe aposta na inspiração latina e ultrapassa 11 milhões de streams somente na plataforma. A presença marcante é inegável para os mais de 13 milhões de ovuintes mensais e 28.2 milhões de seguidores nas redes sociais. “O topo é nosso! Obrigada a cada play, e vamos que tem mais hit para subir! Toda honra e glória a Deus”, agradeceu em publicação no Instagram.