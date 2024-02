Com direito a pneu, João Fonseca supera francês 36º do ranking

Em um encontro de duas promessas do tênis mundial no Rio Open, o Brasil levou a melhor. João Fonseca, de 17 anos, venceu por dois sets a zero o francês Arthur Fils, de 19. Esse foi a primeira vitória do carioca em torneios da ATP (Associação de Tenistas Profissionais), enquanto Fils já ocupa o 36º lugar no ranking e detém o título do Aberto de Lyon, em seu país natal.

João Fonseca em coletiva de imprensa após sua partida no Rio Open (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Sob os olhos de uma enorme planteia, totalmente cativada por sua atuação, Fonseca já começou o jogo agressivo e conseguiu a quebra logo no primeiro saque do adversário. Com uma batida muito forte e belas devoluções, o brasileiro pressionou o rival em toda a parcial, resultando em um pneu — vitória por 6-0 em um set. “Entrei com intensidade máxima desde o primeiro ponto,” comentou o tenista em coletiva de imprensa após a partida.

Na parcial seguinte, João encontrou um jogo mais forte por parte de Fils. “Sabia que não podia dar uma brecha que ele iria pegar,” afirmou. Enquanto Fonseca conseguiu quebrar o saque novamente, o francês quebrou apenas sua raquete, frustrado. O brasileiro conseguiu a vitória de uma forma que “não poderia ter sido melhor,” em suas próprias palavras, “na frente de toda minha família, todos os meus amigos.”

Frustrado, Arthur Fils quebrou uma raquete durante o segundo set (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Na semana passada, Arthur também foi derrotado na primeira rodada em um torneio da gira de saibro sul-americana. Na ocasião, o francês perdeu para o sérvio Dusan Lajovic — que também está no Rio Open —, por 6-3 e 6-4. No ano passado, porém, além do troféu de Lyon, o jovem teve vitórias expressivas contra jogadores do top 10 na época. Ele pode vencer o grego Stefano Tsitsipas e o norueguês Casper Ruud, ambos em sets diretos.

O fenômeno João Fonseca

Ouvindo seu nome sendo gritado em todas as suas partidas e perseguido no Jóquei Clube Brasileiro por fãs que buscam fotos e autógrafos, João Fonseca já é amado pela torcida. Como o jovem de 17 anos lida com toda essa atenção? De uma forma extremamente madura.

Família, amigos e equipe de João Fonseca na plateia (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Para manter o foco, ele conta que combinou com seu treinador em não usar suas redes sociais durante as semanas de torneios. Além disso, ele afirma que, com o tempo, passou a saber jogar junto com a torcida. “Quando era mais novo, eu ficava muito nervoso com muita gente me assistindo, mas aprendi a virar isso ao meu favor.” João diz aproveitar o embalo do público e chama-lo em pontos importantes — algo que ele fez no game decisivo contra Arthur Fils.

O próximo duelo de João Fonseca é contra o chileno Cristian Garín, campeão da edição de 2020 do Rio Open. Ontem, Garín venceu de virada o espanhol Roberto Carballes Baena, com as parciais 6-2, 7-6(6) e 6-3. Questionado sobre suas expectativas para a partida, Fonseca considera que o jogo será difícil mas afirma confiar no preparo que tem feito ao longo dos últimos meses.

Fonseca chama a torcida em ponto decisivo contra Arthur Fils (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

O encontro entre Fonseca e Garín está previsto para amanhã, em horário a confirmar.