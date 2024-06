Com destaque para o comércio, Cate SP tem mais de 1.500 vagas de emprego disponíveis

Na segunda semana de junho, o Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo – oferece mais de 1.500 vagas de emprego nas áreas do comércio, serviços, construção civil e indústria. Os interessados podem se candidatar até a quarta-feira, 12 de junho, pelo Portal Cate ou presencialmente em uma das 30 unidades da rede. Há vagas para estágio, aprendiz, temporário e efetivo, com salários que vão de R$ 735 (carga horária reduzida) a R$ 5.500.

“Entre festas Junina, Dia dos Namorados e Mês do Orgulho, junho é um mês aquecido para o comércio. Vagas permanentes e de trabalho temporário surgem em abundância, já numa preparação para o segundo semestre, em que os recrutadores já se organizam para preparar as equipes para as demais datas fortes do comércio, como em outubro e dezembro. As equipes do Cate são preparadas para aproveitar essa janela de oportunidade e direcionar cada pessoa à vaga mais adequada”, explica a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Eunice Prudente.

O setor de atendimento dispara com mais de 300 oportunidades, sobretudo em restaurantes, lanchonetes, cafeterias e derivados. Boa parte não exige que os candidatos possuam nenhuma experiência profissional, algumas seis meses. Ter cursado pelo menos o ensino fundamental é pré-requisito, mas algumas empresas admitem candidatos que ainda não completaram ou estão cursando o ensino médio. A escala de trabalho é de 6×1, com remuneração de R5 995 (aprendiz) a R$ 2.010.

O setor de logística também desponta, oferecendo mais de 170 vagas, em funções de carga e descarga ou operacionais. É necessário ter completado o ensino fundamental ou o ensino médio, dependendo do cargo. Uma minoria requer experiência de seis meses, mas boa parte não. A escala também costuma ser 6×1, com salários entre R$ 1.433 a R$ 4.329.

Outro destaque da semana são 80 vagas na construção civil, incluindo marcenaria, funilaria e serralheria – muitas delas localizadas na zona leste da cidade. Experiência de 3 a 6 meses é necessária para a maioria, com escolaridade exigida indo de fundamental incompleto a ensino médio completo. A maioria tem escala 5×2, com salários de R$ 1.590 a R$ 5.500.

Serviço:

Processos seletivos para vagas de emprego no Cate

Dias: até 12 de junho, quarta-feira, às 18h

Inscrição: Portal Cate

Ou em uma das 30 unidades do Cate

Horário de funcionamento: das 8h às 17h

É necessário apresentar RG, CPF e a carteira de trabalho (que pode ser a digital).