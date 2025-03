Colisão entre motos aquáticas mata uma pessoa e fere outras três em Bertioga (SP)

Um homem de 46 anos morreu e três pessoas ficaram feridas após um acidente entre duas motos aquáticas na praia de Guaratuba, em Bertioga, litoral de São Paulo. O caso ocorreu na tarde desta segunda-feira (3).

O local do acidente era de difícil acesso, segundo o Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar).

O resgate envolveu uma equipe de salvamento aquático, um bote inflável do GBMar e uma unidade de resgate do 6º Grupamento de Bombeiros.

Quando os bombeiros chegaram, a vítima de 46 anos já havia sido atendida por uma ambulância do condomínio Morada da Praia. O médico constatou o óbito no local.

Entre os três feridos, uma menina de 12 anos sofreu uma fratura exposta na perna. Um homem de 27 anos e uma mulher de 25 anos sofreram ferimentos leves.

Todos foram levados conscientes ao pronto-socorro de Bertioga, onde permaneciam em avaliação médica.